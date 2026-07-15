Chivas enfrentará a Toluca en el inicio del Apertura 2026. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara regresa con sus seleccionados molestos por el arbitraje polémico que los eliminó en la Liguilla.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. En medio de este contexto, César Huerta, reconocido periodista del Rebaño Sagrado, reveló en su canal de YouTube que los cinco seleccionados del Guadalajara en la Copa del Mundo regresaron con bronca por la polémica derrota ante Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026.

El torneo pasado quedó la sensación de que el Rebaño Sagrado habrían clasificado a la Final de la Fiesta Grande si hubiera tenido a toda su plantilla. Sin embargo, un polémico arbitraje inclinó la cancha a favor de la Máquina y el equipo se quedó eliminado del camino por la 13.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Toluca en la jornada uno del Apertura 2026. De cara al inicio del próximo campeonato, César Huerta reveló en su canal de YouTube que los cinco seleccionados regresan con la espina clavada porque consideran que el arbitraje jugó en contra ante Cruz Azul.

Luis Romo fue uno de los seleccionados de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Desde una concentración de Selección, previo a cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, vieron a sus compañeros caer fulminados y desvividos por el arbitraje. A nosotros no nos quitó la vida el Cruz Azul, a nosotros nos desvió el arbitraje y eso nos dio coraje a nosotros, le dio coraje al plantel y le dio coraje a los que estaban allá viéndolo desde televisión en una concentración de selección. Hoy tienen esa sed de revancha y me dio mucho gusto saber esto”, reveló César Huerta.

¿Cuáles fueron las polémicas de Chivas vs. Cruz Azul?

La polémica de Chivas vs. Cruz Azul sucedió en la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Azteca. Allí, Christian Ebere debió haber sido expulsado tras una dura falta contra Diego Campillo. A su vez, el VAR convalidó un polémico penal que el propio Ebere inventó en la segunda mitad.

Encuesta ¿Chivas gana la 13 en el Apertura 2026? ¿Chivas gana la 13 en el Apertura 2026? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo ver Chivas vs Toluca?

Como decíamos al principio, Chivas enfrentará a Toluca el próximo sábado 18 de julio a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.