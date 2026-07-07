Chivas ya sabe muy bien que el próximo 13 de julio los convocados al Mundial 2026 deben reportar en Verde Valle. Mientras disfrutan de las vacaciones, reveló que el Guadalajara no recibió ninguna oferta por ellos.

El Mundial 2026 para la Selección Mexicana se terminó luego de la derrota por 3-2 ante Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Con el final de la participación del Tri en la Copa del Mundo, la gran pregunta que surge es si ya hay en las oficinas de Verde Valle oferta por los jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre. Alex Ramírez, periodista que cubre el día a día del Rebaño Sagrado, confirmó que no hay nada de momento por ellos.

En la previa a la cita mundialista, entre los chivahermanos, había mucho temor ante la salida de jugadores de peso como Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel ya que surgieron reportes de que eran seguidos por clubes de Europa. A su vez, la semana pasada desde Brasil se reportó que Roberto Alvarado era del interés del Flamengo.

Mientras se espera que los jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana reporten el próximo 13 de julio, la gran pregunta que surge es si en Chivas llegaron ofertas por alguno de los convocados al Mundial 2026. Alex Ramírez, periodista de Azteca Jalisco, reveló en su canal de YouTube que no hay propuesta por ellos.

Armando González fue el goleador de Chivas en el Apertura 2026. (Foto: GETTY)

“Por Roberto, por Romo, por Brian, ni por Armando, ni Tala no tiene Guadalajara ninguna, hasta este momento, ningún tipo de propuesta. No hay absolutamente nada. Vamos a esperar a ver si por ahí cae algo”, reveló el reconocido periodista el lunes por la noche sobre uno de los temas de conversación que hay entre los chivahermanos.

Chivas contempla que lleguen ofertas por Roberto Alvarado

Luego de que surgiera la información de que Flamengo estaba interesado en Roberto Alvarado, César Huerta reveló en su canal de YouTube que en Chivas saben que pueden llegar ofertas por el Piojo. “Mientras él sostiene un nivel alto, es natural que comience a llamar la atención de otros clubes en otras latitudes del planeta. Un periodista brasileño ha retomado esta información que asegura que el Flamengo, lo tiene en carpeta al Piojo Alvarado y le está dando seguimiento en la Copa del Mundo con la perspectiva de poder ir por él y ahora sí llevárselo”, explicó el periodista de Diario AS.

Y agregó: “Hay una postura. En primer lugar, Guadalajara no tiene en sus manos ninguna oferta por el Piojo ni ninguno de los otros seleccionados. La directiva del Guadalajara está muy atenta porque sabe y tienen previsto, que en el caso del Piojo consideran que es muy probable que llegue alguna oferta. Muy probablemente, Guadalajara tiene previsto de que surja alguna oferta y está cubierto ya en caso de que la oferta sí convenza al Piojo Alvarado de emigrar”.