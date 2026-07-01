Surgió un nuevo reporte sobre la posibilidad de que el futbolista del Guadalajara pueda salir del redil rumbo a Sudamérica.

Roberto Alvarado está registrando una participación histórica con México en la Copa del Mundo 2026, no solo por los resultados del Tricolor, sino también de manera individual, en donde ya es el máximo asistidor mexicano en dicha competencia.

Es por eso que ante el gran nivel que presume el futbolista de las Chivas han comenzado a surgir rumores que ponen el futuro del mediocampista en el extranjero, en donde principalmente ha sonado el nombre del Flamengo de Brasil.

Es por eso que el reportero, César Huerta, destapó que dentro de la cúpula del Guadalajara están conscientes del gran novel del Piojo, por lo que están a la espera de las ofertas que se presenten por el ’25’ de México, aunque eso no quiere decir que la contemplen de inmediato, ya que dependerá en demasía del deseo del futbolista.

“Mientras él sostiene un nivel alto, es natural que comience a llamar la atención de otros clubes en otras latitudes del planeta. Un periodista brasileño ha retomado esta información que asegura que el Flamengo, tiene en carpeta al Piojo Alvarado y le está dando seguimiento en la Copa del Mundo con la perspectiva de poder ir por él y ahora sí llevárselo.

“Hay una postura. En primer lugar, Guadalajara no tiene en sus manos ninguna oferta por el Piojo ni ninguno de los otros seleccionados. La directiva del Guadalajara está muy atenta porque sabe y tienen previsto, que en el caso del Piojo consideran que es muy probable que llegue alguna oferta.

“Muy probablemente, Guadalajara tiene prevista de que surja alguna oferta y está cubierto ya en caso de que la oferta sí convenza al Piojo Alvarado de emigrar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuánto está cotizado el Piojo Alvarado?

Según el portal especializado Transfermarkt, el futbolista del Guadalajara costaría alrededor de los 7.5 millones de euros, por lo que sería el cuarto jugador más caro de la nómina rojiblanca, detrás de Armando González que valdría 15 millones, Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo que valdrían 8 cada uno.

¿Cuándo se jugará el México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

El siguiente duelo de México en la Copa del Mundo será en los Octavos de Final contra Inglaterra, rival al que se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que comenzará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.