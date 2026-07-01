El futbolista de las Chivas ya hizo historia en el Tricolor gracias a su brillante actuación en esta edición de Norteamérica.

Roberto Alvarado se ha convertido en el referente de la ofensiva de México en esta Copa del Mundo 2026 pese a que no ha anotado ni un gol todavía en la competencia; sin embargo, hay un dato que lo confirma como el futbolista más determinante de Javier Aguirre.

Si bien es cierto que el Vasco le ha asignado al Piojo una función de sacrificio para realizar coberturas defensivas, pero con libertad para construir futbol ofensivo, el futbolista de las Chivas se ha convertido en el socio perfecto de los atacantes mexicanos al brindarles tres asistencias en esta competencia.

Es por eso que con esa tercia de pases para gol, Roberto Alvarado se ha convertido en el primer mexicano en la historia en presumir tres asistencias en Mundiales, según confirmó la propia Selección Mexicana.

Asistencia para el gol de Raúl Jiménez

En la inauguración de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica, el Piojo demostró al planeta entero su visión, inteligencia y técnica individual colocando un centro preciso para que Raúl Jiménez rematara de cabeza y mandara la pelota a guardar.

Asistencia para el gol de Álvaro Fidalgo

Durante el partido contra Chequia, Roberto Alvarado se encontró con una pelota dentro del área europea, en donde atrajo la marca y mandó un pase preciso para la llegada de Álvaro Fidalgo para que mandara a guardar la redonda al fondo de la portería.

Asistencia para el gol de Julián Quiñones

En el duelo de Dieciseisavos de Final contra Ecuador, Piojo Alvarado volvió a presumir su inteligencia al mandar un servicio filtrado a la espalda de los defensores sudamericanos para darle ventaja a Julián Quiñones, quien aprovechó la oportunidad para encaminar al Tricolor a la victoria.