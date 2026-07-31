El Rebaño Sagrado dominó de principio a fin a la Franja; sin embargo, no fueron capaces de capitalizar la mayoría de las acciones que generaron en la portería camotera.

Chivas se mantiene como uno de los equipos que mejor juega en toda la Liga MX; sin embargo, no está encontrando la contundencia que registró en el semestre anterior, por lo que Gabriel Milito no pudo ocultar su molestia por haber empatado contra el Puebla en la jornada 3 del Apertura 2026.

El Guadalajara dominó de principio a fin, echó atrás a la zaga de La Franja, pero no pudo salir del Estadio Cuauhtémoc con el triunfo, por lo que el timonel argentino admitió públicamente que después de ver el rendimiento del equipo y el resultado, fue injusto el salir con solo un punto.

“El equipo hizo méritos suficientes para ganar el partido, para llevarnos los tres puntos, lamentablemente conseguimos solo uno. Por merecimiento, claramente el equipo merecía la victoria por lo hecho en el primer tiempo y también en el segundo.

“Recibimos un gol su primer ataque por una pérdida que puede suceder. Así el equipo siguió buscando, tuvimos una infinidad de situaciones de gol, dominio del partido, criterio con la pelota para la circulación y hemos intentado atacar por derecha, por izquierda, por el centro, de distintas maneras. Conseguimos empatar, pero considero que perdimos dos puntos por cómo fue el trámite del partido”, explicó el entrenador rojiblanco al término del partido en conferencia de prensa.

Contundencia, el principal problema de Chivas contra Puebla

Guadalajara fue el dueño absoluto del partido contra el Puebla, monopolizando el balón y buscando constantemente la portería rival, tal y como lo señalan las estadísticas tras el partido; sin embargo, el dato alarmante es que el Rebaño realizó 24 disparos y solamente consiguió un gol.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.