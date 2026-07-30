Todos los detalles para que no te pierdas el tercer partido de Chivas en la Liga MX contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Chivas logró recuperarse de la derrota ante Toluca tras superar a FC Juárez por 1-0 y ahora busca lograr su segunda victoria frente a Puebla de visitante. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro del Guadalajara por la Liga MX.

El Rebaño Sagrado viajó a enfrentar a la Franja con todos sus jugadores a pesar de los rumores sobre una posible baja que podría darse por lesión. Richard Ledezma, Omar Govea, Bryan González y Kevin Castañeda están a disposición de Gabriel Milito.

Cabe destacar que Roberto Alvarado anotó el gol de la victoria de Chivas ante FC Juárez en el Estadio Akron, mientras que Armando González lleva más de dos meses sin anotar. Además, la Hormiga nunca le pudo anotar a Puebla desde que debutó oficialmente en la Liga MX.

Kevin Castañeda está disponible para jugar con Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Puebla?

Todo indica que Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Richard Ledezma o Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo y Bryan González. En el mediocampo, Fernando González, Omar Govea, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado, mientras que en el ataque Armando González.

Encuesta ¿Cómo termina Puebla vs. Chivas? ¿Cómo termina Puebla vs. Chivas? Puebla Empatan Chivas Ya votaron 15 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo entre Puebla y Chivas se podrá ver en televisión abierta bajo la transmisión de Azteca Deportes en el Canal 7 desde las 19:00 del Centro de México. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc.