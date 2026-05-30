Después de varias semanas de incertidumbre, la directiva de La Franja por fin confirmó el regreso de este jugador al redil para el próximo torneo.

El Clausura 2026 recién terminó y los movimientos en el mercado de fichajes han comenzado a suscitarse, en donde Chivas es el equipo al que más han involucrado en los rumores, aunque este sábado se confirmó el regreso de Luis Rey.

Después de que terminara el semestre anterior, los rumores indicaban que el zaguero regresaría a la disciplina del Guadalajara, aunque todavía sin nada confirmado sino hasta el día de hoy.

Y es que La Franja hizo oficial una nueva lista de jugadores que saldrán de su plantel para el próximo torneo, en donde confirmaron que no hicieron válida la opción de compra por Luis Rey, por lo que automáticamente regresará al chiverío.

Luis Rey contaría con una ventaja que podría agradarle a Gabriel Milito y es que además de desempeñarse de forma habitual como defensa central, en el Puebla aprendió a jugar como mediocampista de contención, lo que le daría más herramientas para brillar en el Rebaño.

¿Es un hecho que Luis Rey jugará con Chivas en el Apertura 2026?

La realidad es que la directiva de Chivas no se ha proclamado al respecto sobre los planes con los jugadores que regresan después de un préstamo, por lo que se definirá en las próximas semanas lo que se hará con Luis Rey.

¿Cuáles otros jugadores regresarán a Chivas para el Apertura 2026?

El Guadalajara no solamente tenía prestado a Luis Rey en otro club, por lo que deberán volver otros elementos como Fidel Barajas y Teun Wilke, además de Diego Ochoa, quien estaría por concretar su traspaso al Necaxa para el próximo torneo.