Luis Rey se prepara para regresar al Guadalajara luego de finalizar su cesión con Puebla.

Luego de su participación con la Selección Mexicana en el partido amistoso frente a Ghana, Luis Rey rompió concentración para comenzar su periodo vacacional tras un semestre en el que defendió los colores del Puebla en calidad de préstamo.

Luis Rey fue uno de los jugadores contemplados por Javier Aguirre para este compromiso, en el que el TRI se impuso 2-0.

Después de finalizar su préstamo con Puebla deberá reincorporarse con el Rebaño Sagrado para reportar junto al resto del plantel en Verde Valle.

La directiva y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito podrán observarlo durante la pretemporada para determinar si entra en planes para el Torneo Apertura 2026 o si buscará nuevamente salir cedido.

¿Cuándo reportará Luis Rey con Chivas?

De acuerdo con lo programado por nuestras Chivas, Luis Rey estaría reportando el próximo 15 de junio, fecha en la que todo el plantel regresará a los entrenamientos para comenzar con los trabajos de preparación rumbo al siguiente semestre.