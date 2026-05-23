Brian Gutiérrez fue reconocido como el mejor jugador del partido entre México y Ghana de este viernes, en una actuación que llamó muchísimo la atención tanto de aficionados como de analistas. Más allá del gol que marcó apenas iniciado el encuentro, el mediocampista rojiblanco brilló por su enorme calidad técnica, su gran control de balón, la precisión de sus pases y el peligro constante que generó en ofensiva. Sin embargo, a pesar de todos los elogios, el futbolista de Chivas mantiene los pies sobre la tierra.

En entrevista posterior al encuentro, Gutiérrez dejó claro que su principal objetivo sigue siendo mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo, entendiendo que todavía hay muchas cosas por trabajar antes del arranque del Mundial el próximo 11 de junio. El mediocampista sabe perfectamente que tiene condiciones para competir al máximo nivel y consolidarse como una de las grandes sorpresas del Tri en la Copa del Mundo.

“Al día de hoy trato de mejorar en todos los aspectos futbolísticos. Estoy muy feliz de estar acá (en Selección), muy feliz de estar en México y gracias a Dios se me está dando. Tomamos el triunfo muy calmados, estamos preparando todo para llegar bien al 11 de junio“, explicó Gutiérrez.

Además, Brian también aprovechó el momento para dedicar palabras de admiración y agradecimiento a Chivas, dejando claro que considera “un honor y un privilegio” vestir la camiseta rojiblanca. El propio jugador reconoció que su crecimiento en el Guadalajara fue clave para llegar a la Selección Mexicana, además de jugar por el Club al que es aficionado desde niño gracias a su familia.

Ahora, la gran preocupación de muchos aficionados rojiblancos es otra: que este nivel de Brian Gutiérrez termine acelerando su salida al futbol europeo. Y es que si mantiene este rendimiento e incluso logra brillar todavía más durante el Mundial, podríamos estar viendo sus últimos meses como jugador de Chivas, pues su edad, talento y potencial lo convierten en un perfil muy atractivo para equipos del Viejo Continente.

Brian Gutiérrez se ganó su convocatoria al Mundial con Selección Mexicana en apenas unos meses

Aunque Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de México, ya seguía de cerca a Brian Gutiérrez desde tiempo atrás y fue importante para acercarlo al proceso de Javier Aguirre, la realidad es que el futbolista rojiblanco recibió su primera convocatoria al Tri apenas en enero de 2026. Es decir, en menos de cinco meses pasó de ser una apuesta interesante a perfilarse como uno de los jugadores con mayores posibilidades de arrancar como titular en el Mundial.