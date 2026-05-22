El Rebaño ya se mueve en el mercado, donde apunta a reforzar el mediocampo con un talento joven que milita en Bravos de Juárez.

Las Chivas de Guadalajara ya rompieron filas para comenzar con su período vacacional, antes de lo que será una nueva pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, las novedades no cesan en el Rebaño Sagrado, donde ya empiezan a surgir rumores de traspasos, tanto de altas como de bajas. Además, Chicharito Hernández da su pronóstico para el Mundial y Matías Almeyda ya es nuevo entrenador de Rayados.

Chivas negocia por Denzell García

En las últimas horas trascendió el interés del Guadalajara en los servicios de Denzell García, mediocampista de 22 años que milita en FC Juárez. El Rebaño ya estaría en plática con la directiva de los Bravos, aunque su salida no será sencilla pues se estima que su ficha costaría unos cinco millones de dólares y el jugador acaba de renovar hace poco hasta 2029. Asimismo, se mencionó a Gilberto Sepúlveda como un elemento que podría formar parte de la operación.

¿Óscar Whalley puede irse de Chivas?

Hace algunos días atrás surgió la versión que vinculaba al guardameta Óscar Whalley con Atlante, equipo que regresará a la Liga MX. Aunque allí se dijo que era más un rumor de mercado, ahora el periodista Jesús Bernal abrió la puerta a una posible salida del portero, por la simple razón de que a partir de enero Whalley podría comenzar a negociar para irse como agente libre y este mercado sería una oportunidad para sacar algo de dinero por su pase.

Chicharito confía en Armando González y Piojo Alvarado

De cara a la próxima Copa del Mundo, Chicharito Hernández dialogó con Fox Sports y sacó a la luz quienes son sus tres candidatos para romperla en la cita mundialista con la Selección Mexicana: “Hay tres jugadores que para mi punto de vista me encantaría que lo hicieran de la mejor manera y siento que tienen un factor que puede ser muy clave. Uno de ellos es Armando González, lo conozco muy bien y es un goleador nato. El otro es el Piojo Alvarado, que aparte de ser un gran amigo, es un persona con un gran talento. Y creo que por su edad y la madurez que ha mostrado es Gilberto Mora”.

Matías Almeyda fue presentado en Monterrey

En una noticia que la afición rojiblanca nunca esperó oír, finalmente Matías Almeyda fue oficializado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. El Pelado firmó su contrato y comandará a uno de los equipos con mayor poderío económico dentro de la Liga MX. En líneas generales, hubo apoyo y respeto para con Almeyda, uno de los estrategas más importantes en la historia del Guadalajara.