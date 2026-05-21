En las últimas horas se confirmó que Chivas estaría detrás de Denzell García. En medio de este contexto, confirman que el futbolista quiere salir de FC Juárez, pero no se sabe si el Guadalajara será su futuro destino.

Tras quedarse fuera de la Final del Clausura 2026, los rumores de mercado de Chivas no paran de dar de qué hablar en especial con el nombre de Denzell García. En medio de este contexto, César Merlo, periodista especializado en fichajes, reveló que el futbolista ve con buenos ojos salir de FC Juárez, pero aún no se sabe si es el Guadalajara el club por el que terminará por llegar.

Es un hecho que la llegada del futbolista de Bravos es ideal debido a que se necesita reforzar el mediocampo. Fernando González no ha dado las certezas que uno esperaría para la salida, Samir Inda está en pleno proceso de formación y habrá que ver si Luis Rey le llena el ojo al técnico argentino.

En medio de este contexto, César Merlo ha dado a conocer que el Guadalajara comenzó con las negociaciones para saber condiciones de club y jugador para poder ficharlo para el Apertura 2026. El periodista argentino dio a conocer que el mediocampista ve con buenos ojos salir del conjunto de la frontera.

Chivas quiere el fichaje de Denzell García. (Foto: IMAGO7)

“El jugador ve con buenos ojos salir de Juárez, después veremos a dónde. Entiende que ya es un jugador que está en selección, que está en la prenómina para el Mundial. Ya siente que ya tocó su techo. Su futuro, veremos. (…) lo que hay es una negociación en curso con Chivas, nada avanzado todavía, y América y Monterrey agazapados y esperando”, reveló el periodista argentino en diálogos con Futboltuber.

La millonaria suma que pide FC Juárez para vender Denzell García

En medio de este contexto, salió a la luz que FC Juárez pretende dejar a cambio de 10 millones de dólares. No hay que olvidarse que Chivas fichó a Efraín Álvarez a cambio de ocho millones, a Brian Gutiérrez por cuatro y que decidió no fichar a Eduardo Águila luego de que Atlético de San Luis haya pedido seis millones.