El guardameta de la Selección Mexicana y del Guadalajara confirmó que hay clubes interesados en él, aunque sin entrar en detalles.

Gabriel Milito no solamente convirtió a Chivas en un equipo ganador, sino que también incrementó el nivel individual de muchos futbolistas rojiblancos que han comenzado a brillar e inclusive, llamar la atención en Europa de cara al próximo mercado de fichajes.

Uno de los jugadores que más ha madurado es el guardameta Raúl Rangel, quien se ha afianzado como una realidad y hasta se ha convertido en el portero titular de la Selección Mexicana, por lo que han comenzado a surgir rumores que ponen en entredicho su continuidad en el Guadalajara.

Es por eso que el Tala rompió el silencio y confirmó que sí ha habido acercamientos de parte de algunos clubes con su representante, aunque sin entrar en detalles de los nombres de los equipos, dejando en claro que solo han sido sondeos, nada formal todavía.

“Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo.

“Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy. Quiero vivir el presente, hoy estoy aquí y lo que venga mañana lo tomaré tal cual, como venga”, declaró el cancerbero en entrevista con Azteca Deportes.

Opinión sobre el desempeño de Chivas en Liguilla

“Les dije que el equipo lo veía con esa competitividad y creo que se demostró en los partidos que se jugaron (…) Te enseña a valorar el lugar en el que estás. Muchos quisieran estar acá en Selección, yo tengo esa posibilidad y por supuesto que me siento privilegiado de estar aquí, después me tocará estar allá”, explicó.

Elogios para Óscar Whalley

“Óscar Whalley es un profesional, es un tipazo y un gran compañero. Es algo de admirar, a pesar de que tuvo tres años sin participar en la Liga, se comportó muy profesional, muy correcto, siempre con respeto.

“Bromeamos como buenos compañeros y de admirar. Óscar tiene la calidad para estar en Chivas, sino no estaría y respondió de la forma que se esperaba. Por donde lo veas, hay calidad en la portería”, concluyó.