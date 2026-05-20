Chivas ya trabaja en la planeación del Apertura 2026, torneo en el que el Guadalajara buscará dar el siguiente paso tras quedarse cerca de disputar la Final del Clausura. Por ello, la directiva y Gabriel Milito ya analizan qué movimientos harán en el mercado, tanto con posibles refuerzos externos como con futbolistas surgidos de las Fuerzas Básicas, un aspecto que el actual proyecto rojiblanco considera fundamental.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado para subir al Primer Equipo es el de Ángel Chávez, defensa central del Tapatío que ya está muy bien ubicado por Gabriel Milito. De hecho, el estratega argentino lo convocó en tres ocasiones durante el torneo: ante Pachuca en la Jornada 1, frente al América en la Fecha 6 y también en la ida de los Cuartos de Final contra Tigres. Aunque apenas sumó 12 minutos contra las Águilas, quedó claro que el Cuerpo Técnico lo tiene muy presente.

Ángel Chávez está en la mira de Gabriel Milito.

Mientras tanto, con el Tapatío se consolidó como una pieza muy importante en la defensa, disputando 11 partidos y jugando la mayoría de ellos los 90 minutos completos. Además, logró aportar un gol y una asistencia durante el semestre, dejando ver que no solamente cumple defensivamente. Por ello, todo apunta a que Ángel Chávez está listo para dar el salto a Primera División, especialmente considerando que la central es una de las posiciones donde Chivas más necesita profundidad.

Ahora, todo indica que Ángel Chávez formará parte de la pretemporada rojiblanca que comenzará el próximo 15 de junio. Eso le dará varias semanas de trabajo directo bajo las órdenes de Gabriel Milito, quien podrá evaluar si ya está listo para convertirse de manera definitiva en jugador del Primer Equipo o si lo mejor será mantenerlo un torneo más en el Tapatío, aunque con apariciones constantes en Liga MX.

Sergio Aguayo es también candidato a subir al Primer Equipo, pero depende de Armando González

Sergio Aguayo también parece haberse ganado la confianza de Gabriel Milito, al grado de haber sido convocado en los últimos ocho partidos que disputó Chivas en el semestre. Sin embargo, su lugar definitivo en el Primer Equipo dependería directamente de lo que ocurra con Armando González, quien sigue despertando interés desde Europa. En caso de que la Hormiga salga del Guadalajara, Aguayo tendría grandes posibilidades de quedarse como parte permanente del plantel rojiblanco para el Apertura 2026.