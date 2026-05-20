Chivas se despidió del Clausura 2026 y los rumores de mercado se empiezan a escuchar en Verde Valle. En las últimas horas surgió la información de que el Guadalajara estaría interesado en Everardo López de Toluca.

En Chivas todo el mundo está muy atento debido a que los rumores de mercados comienzan a aflorar en relación al futuro equipo de Gabriel Milito para el Apertura 2026. En medio de este contexto surgió el rumor de que Everardo López sería pretendido por el Guadalajara. Sin embargo, hay varias razones que hacen pensar que será difícil que el Rebaño Sagrado fiche al defensor de Toluca.

No hay dudas de que los Diablos Rojos es uno de los equipos por los que toda la Liga MX volteará a ver si puede llevarse a un jugador. No es para menos debido a que gracias a su plantilla fue uno de los grandes protagonistas durante un año y medio. No hay que olvidarse que con Antonio Mohamed los escarlatas se consagraron bicampeones en la Liga MX y disputarán la Final de la Concachampions 2026.

En medio de este contexto, surgió un nuevo rumor de mercado que vincula a Chivas y a Toluca debido a que se reportó que Everardo López sería pretendido por el Rebaño Sagrado. Sin embargo, hay motivos para pensar que es difícil que la directiva rojiblanca vaya por el central zurdo de los escarlatas.

Afirman que Everardo López sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

La principal razón por la que sería raro verlo en Verde Valle es la gran sobrepoblación que tiene Gabriel Milito en esa posición ya que cuenta con ocho jugadores en la línea defensiva. Los titulares para el argentino son Luis Romo, Daniel Aguirre y José Castillo, mientras que los suplentes son Diego Campillo, Bryan González, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda.

A su vez, en Tapatío se encuentra un Ángel Chávez que tuvo minutos en primera división tras llegar proveniente de Necaxa. Por otro lado, en las próximas semanas se hará oficial el regreso definitivo de Diego Ochoa y Luis Rey de FC Juárez y Puebla respectivamente.

¿Club América está interesado en Hugo Camberos?

En medio de este contexto salió otro rumor de mercado relacionado a América y un supuesto interés por Hugo Camberos. Sin embargo, Jesús Bernal dio detalles en su canal de YouTube al señalar que sería extraño que el Rebaño Sagrado quiere negociar con su acérrimo rival a una de sus joyas y que el futbolista busca jugar en Europa.