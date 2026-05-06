David Medrano destapó detalles sobre cómo se suscitaron las charlas para que la directiva del Guadalajara accediera a liberar a sus jugadores.

Chivas puso a temblar a toda la Federación Mexicana de Futbol con la postura que presentó Amaury Vergara en la que se negó a ceder a Armando González, Luis Romo, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, poniendo en jaque a la Selección Mexicana.

Pese a que horas después se acordó respetar el acuerdo original, David Medrano destapó cómo se suscitaron las conversaciones con los altos directivos del futbol mexicano, en donde el propietario del Guadalajara no habría cedido hasta que cumplieran sus exigencias.

Debido a que el Toluca no hacia oficial que no utilizaría a sus futbolistas en el duelo de Concachampions contra Los Ángeles FC, en el chiverío mantuvieron su postura firme, hasta que se confirmó que Jesús Gallardo y Alexis Vega deberían reportar con el Tricolor a la brevedad, fue cuando Vergara Zatarain los mandó en chárter para que pudieran concentrar.

“Por la mañana hubo un acuerdo y dijo Amaury: ‘en cuanto se cumpla el acuerdo, mando a mis futbolistas’. Salió el comunicado, salió Javier Aguirre (a conferencia) y faltaba una cuestión, el comunicado de Toluca que no salía y mientras no saliera, los futbolistas de Chivas no salían a México.

“Cuando Toluca publica su comunicado, señalando que habían tenido la validación de Mikel Arriola, ahí Amaury Vergara, en un vuelo personal los manda“, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Brian Gutiérrez no se presentó con Chivas en Verde Valle?

Debido a la premura con la que Amaury Vergara exigió que reportaran sus futbolistas en Verde Valle, Brian Gutiérrez no pudo encontrar un vuelo que lo trasladara de Chicago a Guadalajara, por lo que después de que se arreglara la situación y le autorizaran el reportar con la Selección Mexicana, se decidió que viajara como lo tenía previsto, por lo que llegó temprano al Centro de Alto Rendimiento.