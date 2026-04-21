Armando González está convertido en el mejor delantero mexicano del momento, por lo que ha comenzado a llamar la atención de varios clubes en Europa, por lo que podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador de Chivas durante estas semanas.

La Hormiga recientemente renovó contrato con el Guadalajara; sin embargo, dejó en claro que su objetivo es emigrar al Viejo Continente, por lo que analizaría ofertas en verano, después de la Copa del Mundo.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, aseguró que el delantero podría despedirse en los próximos días del Guadalajara debido a que Amaury Vergara suele impulsar la venta de jugadores al continente europeo, tal y como lo hacía su padre, Jorge Vergara.

“En ese aspecto, Amaury es como Jorge. No le ponen trabas a un jugador (…) Fácilmente un club holandés te paga 10 a 12 millones de dólares. Y conociendo a Amaury, le echan la mano de los jugadores“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Armando González jugaría la Liguilla con Chivas?

Se tiene previsto de que los jugadores que sean convocados a la Selección Mexicana para el Mundial del 2026 deban reportar el 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento para comenzar el proceso mundialista.

Sin embargo, la FIFA establece que los futbolistas deben recibir unos días de descanso, por lo que no se ha especificado cuándo romperán filas los jugadores de sus respectivos clubes y si tomarán esos días de vacaciones antes de la concentración.