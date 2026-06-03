Chivas descansa para llegar con energía a la pretemporada para el Apertura 2026. De cara al siguiente campeonato, repasa cómo se encuentra el semáforo de altas del Guadalajara.

A menos de un mes de la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul, jugadores y cuerpo técnico descansan, mientras que el mercado de pases sigue abierto. Se espera que el Rebaño Sagrado vuelva a dar de qué hablar no solo manteniendo a la base del equipo, sino que también fichajes de calidad.

De cara al Apertura 2026 la directiva analiza los posibles fichajes que tendrá con el objetivo de alzar la trece en la segunda parte del año. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de altas para el siguiente torneo en medio de la gran cantidad de rumores que surgen.

Denzell García

Denzell García no llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

El primer nombre que salió a la palestra que Chivas buscaba para el Apertura 2026 fue Denzell García, joya de la Liga MX que se encuentra en FC Juárez. Sin embargo, ayer varios insiders del Guadalajara confirmaron en sus respectivas redes sociales y canales de comunicación que el Guadalajara no irá por el contención de los Bravos. Hoy más lejos que nunca de Verde Valle.

Iván Tona

Iván Tona sería opción B en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Ante la nueva postura de Chivas con Denzell García salió a la luz que Iván Tona podría ser otro de los futbolistas que busca el Rebaño Sagrado para reforzar la contención en el Apertura 2026. De momento el futbolista que fue potenciado por Sebastián Abreu surge como rumor para ser la opción B del Guadalajara para el próximo semestre.

Elías Montiel

Complicado que Chivas fiche a Elías Montiel. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro rumor que surge para reforzar a Chivas en la contención es el de Elías Montiel de Pachuca. Es un hecho que es un gran deseo de la afición rojiblanca en cada mercado de pases, pero la realidad es que será difícil que los Tuzos dejen ir a un jugador que para ellos es fichaje para el futbol de Europa. Hoy está lejana su llegada.

Kevin Castañeda

Se espera que Chivas haga oficial la llegada de Kevin Castañeda. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que está cada vez más cerca de llegar a Chivas para el Apertura 2026 sería Kevin Castañeda. Se espera que el 10 de Tijuana llegue a Guadalajara en los próximos días luego de que se haya pagado una suma de dinero más el intercambio con un jugador. Todo indica que sería Yael Padilla el futbolista que saldría del Guadalajara a Xolos. Hoy cada vez más cerca.