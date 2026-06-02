El Guadalajara está urgido de fichar a un mediocampista defensivo que apuntale el plantel, por lo que han surgido los nombres de los 3 elementos que interesan en el redil.

El mercado de fichajes continúa dando de qué hablar en el entorno del futbol mexicano, en donde todo parece indicar de que Chivas está analizando las mejores opciones para reforzar su medio campo por orden de Gabriel Milito rumbo al Apertura 2026.

Durante las semanas recientes se han mencionado los nombres de varios futbolistas para poder vestirse con la rojiblanca, elementos como Denzell García o Elías Montiel estarían quedando descartados, pese a estar entre las opciones que ha manejado la directiva.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández aseguró que hay una tercera opción y sería la que más agradaría en el redil, sobre todo por el precio y se trataría de Iván Tona, contención de los Xolos de Tijuana.

“Sigue la rumorología, sigue Chivas buscando un volante de recuperación y hay 3 nombres en la palestra, pero hay uno que gana enteros por una situación: la económica.

“Ya lo había dicho, lo de Elías Montiel. Salió después lo de Denzell García (…) La otra que sacó Víctor Wario, Iván Tona. Tiene 26 años, de Hermosillo. Titular, que se afianzó con el Loco Abreu y me dicen que es el más barato, el más accesible.

“Como ya destrabaron lo de Kevin Castañeda y que puede ir algún jugador (de Chivas). Puede ser una de las opciones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto costaría el fichaje de Iván Tona según Transfermarkt?

Según el portal especializado en cotizar a los jugadores de todo el planeta, Transfermarkt, el mediocampista que brilló en Xolos de Tijuana costaría alrededor de 2 millones de dólares, aunque sabemos que es una estimación y los precios pueden variar, sobre todo, cuando el interesado es el Guadalajara.