En el Guadalajara tendrían un plan en mente para poder iniciar su preparación rumbo al Apertura 2026 pese a que no contarán con sus instalaciones habituales.

Las vacaciones de los jugadores de Chivas están por llegar a su fin, por lo que la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito ya estaría planificando la pretemporada, en donde deberán enfrentar un nuevo problema: no contarán con las instalaciones de Verde Valle.

El Guadalajara no solamente cedió el Estadio Akron para los partidos de la Copa del Mundo, sino que también prestó las instalaciones del club para que la Selección de Corea del Sur pueda entrenar durante la competencia, por lo que el Rebaño no podrá hacer uso de dicho lugar.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que en el chiverío estarían planificando una salida a entrenar en otra sede durante los primeros días de pretemporada para practicar, al menos en lo que se desocupa Verde Valle.

La realidad es que hasta el día de hoy, el club no ha dado a conocer nuevos detalles sobre dónde se llevará a cabo la pretemporada de fase de playa, aunque seguramente sea en Isla de Navidad, la cual se ha convertido en el cuartel del Rebaño desde hace varios años.

“En el caso de Chivas, estarán regresando el día 15 de junio a los entrenamientos (…) Hay que recordar que la Selección de Corea va a estar en las instalaciones de Chivas y tendrán que buscar otro sitio dónde trabajar.

“Como se atraviesan las pruebas físicas, las pruebas médicas y el viaje a donde sea que vayan a hacer campamento para entrenar, pudiera quedar todo bien organizado para que el Rebaño esté el menor tiempo posible fuera de casa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.