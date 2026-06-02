El comunicador destapó que la directiva del Guadalajara ya habría tomado una decisión final sobre sus deseos de fichar a un jugador.

La temporada de fichajes se ha abierto en la Liga MX rumbo al Apertura 2026, en donde uno de los nombres que más ha sonado para Chivas en las semanas recientes es el de Denzell García del FC Juárez; sin embargo, su llegada estaría prácticamente caída por parte del Rebaño.

Pese a que hace varios días algunos comunicadores daban por hecho de que el mediocampista de Bravos pasaría a las filas del Guadalajara, la realidad es que las conversaciones se fueron complicando, sin siquiera llegar a negociaciones formales para gestionar el traspaso.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, acaba de revelar que le confirmaron desde el chiverío que no harán el intento por hacerse de los servicios de Denzell García, descartando así su llegada al redil, al menos en este mercado de fichajes.

“De lado de FC Juárez preguntaba sobre esta situación y básicamente se mantienen en lo mismo: hubo un acercamiento para preguntar condiciones y no se ha presentado por parte del Rebaño una propuesta sobre el escritorio de la gente de Bravos.

“De lado de Guadalajara pregunto de esta situación y lo que me dicen es: ‘no viene’. Así, una respuesta tajante”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué pretendía FC Juárez de Chivas por Denzell García?

La directiva de los Bravos dejó en claro que no tenía intenciones de vender barata a la joya de su cantera, por lo que tras la renovación fue firmó hace unos meses, se le cotizó en cerca de 10 millones de dólares, una cifra muy elevada para un contención.