Chivas se alista para su primer amistoso de cara al Apertura 2026 y la Leagues Cup. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó de forma accidental la baja de Gilberto Sepúlveda.

La mente de la gran mayoría de los chivahermanos está puesta en la nueva playera y en la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Sin embargo, en Chivas hay movimientos ya que el Rebaño Sagrado reveló accidentalmente que Gilberto Sepúlveda no estaba entrenando con el resto del equipo. No hay que olvidarse que el Guadalajara no hizo oficial su salida a FC Juárez.

El domingo, varios insiders confirmaron que el canterano saldrá a préstamo al equipo de la frontera para la siguiente temporada. “Gilberto Tiba Sepúlveda será nuevo jugador de FC Juárez. Préstamo de un año con opción de compra. En caso de que Bravos adquiera al jugador, Chivas reserva una cláusula de recompra. Guadalajara continúa depurando su plantilla de cara al Apertura 2026”, destapó Rodrigo Camacho.

Era un hecho que esta situación podía llegar a darse, debido a que Gilberto Sepúlveda era la última opción defensiva para Gabriel Milito. No hay que olvidarse que a pesar de que Daniel Aguirre y Luis Romo no estaban disponibles en la Liguilla, el entrenador argentino decidió utilizar a Bryan González y a Fernando González como centrales.

Gilberto Sepúlveda se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A falta de que se haga oficial su salida, el Guadalajara, accidentalmente, confirmó que no contaba con él. En videos publicados el pasado 29 de junio, se ve que hay trabajos de campo, que pasan todos los jugadores y que no se encuentra el Tiba, mientras que Micky es el último reportar. De esta manera, queda claro que el defensa ya se encuentra en FC Juárez.

Gilberto Sepúlveda se va dolido de Chivas

José María Garrido reveló en su canal de Youtube que el canterano se va dolido del Rebaño Sagrado porque considera que Gabriel Milito no le dio oportunidades suficientes para demostrar su nivel. “He podido conocer desde su entorno que Tiba trae por dentro esa sensación de que el técnico se la agarró con él y que por alguna razón ya no le quiso dar la oportunidad”, reveló el periodista de Claro Sports.