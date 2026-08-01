Gilberto Sepúlveda fue uno de los jugadores que salieron de Chivas en los últimos meses, luego de perder protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito. Su salida dividió opiniones entre la afición rojiblanca: mientras algunos consideraban que tenía el nivel suficiente, pero no las características que buscaba el estratega argentino, otros pensaban que era un cambio necesario para renovar la defensa del Guadalajara.

Después de que FC Juárez enfrentó a Chivas hace apenas unos días, el Tiba recibió varios elogios por el buen nivel que mostró ante su exequipo, reavivando el debate sobre si el Rebaño Sagrado se había equivocado al dejarlo salir. Sin embargo, este viernes frente a Pumas la historia fue completamente distinta, protagonizando una actuación muy alejada de aquella versión que había convencido a muchos aficionados.

Sepúlveda firmó un partido para el olvido. Apenas al minuto 18 volvió a aparecer uno de los errores que más se le criticaban durante su etapa con Chivas, al sujetar dentro del área a Juninho y provocar un penal que el propio delantero universitario convirtió en gol, adelantando a Pumas y complicando desde muy temprano el panorama para los Bravos.

La complicada noche del defensor no terminó ahí. En la segunda mitad realizó un mal despeje que dejó el balón completamente servido para Juninho, quien se escapó solo rumbo al arco y definió para completar su hat-trick, colocando el 1-4 momentáneo. La jugada terminó exhibiendo no solo a Sepúlveda, sino al funcionamiento defensivo de todo el conjunto fronterizo, que fue ampliamente superado por los universitarios.

Aunque ningún futbolista debe ser juzgado únicamente por un mal partido, esta actuación también ayuda a entender por qué el Tiba fue perdiendo protagonismo en Chivas hasta quedar prácticamente fuera de los planes de Gabriel Milito. Ahora habrá que esperar si consigue recuperar su mejor nivel conforme avance el torneo, especialmente considerando que Pedro Caixinha ya había señalado que el defensor llegó falto de ritmo futbolístico.

La goleada de Pumas a Juárez causó críticas a Chivas por la falta de contundencia

La contundente victoria de Pumas por 5-1 sobre FC Juárez, además conseguida como visitante, también provocó comentarios entre la afición rojiblanca. Muchos aficionados compararon la facilidad con la que los universitarios encontraron el gol con las dificultades que ha tenido Chivas para convertir sus oportunidades, recordando que el Guadalajara apenas pudo marcar una vez frente a los Bravos en la Jornada 2, gracias a un tanto que llegó prácticamente en la recta final del encuentro.