Roberto Alvarado volvió a ser el jugador de la noche en el Chivas vs. Puebla, y ya se reveló su motivación.

Roberto Alvarado volvió a demostrar que atraviesa un gran momento individual, firmando un auténtico golazo que significó el empate de Chivas ante el Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026. Gracias a esa anotación, el Guadalajara logró rescatar un punto en el Estadio Cuauhtémoc para llegar a cuatro unidades en el campeonato, con el Piojo siendo nuevamente el futbolista más determinante del equipo.

Sin embargo, todo parece indicar que este gol tuvo un significado muy especial para el atacante rojiblanco. Minutos después de la anotación, su esposa compartió una publicación en redes sociales en la que reveló que Alvarado le había prometido que marcaría un gol y que se lo dedicaría, una promesa que terminó cumpliendo sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El Piojo ha demostrado en múltiples ocasiones ser un futbolista muy apegado a su familia, y todo indica que ese entorno se ha convertido en una de sus principales motivaciones dentro del terreno de juego. En un momento en el que Chivas todavía no encuentra su mejor funcionamiento colectivo, Alvarado ha cargado con el peso ofensivo del equipo, siendo el autor de los únicos dos goles rojiblancos en lo que va del Apertura 2026.

En el aspecto estrictamente deportivo, este extraordinario nivel de Roberto Alvarado no es ninguna casualidad. El atacante fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026 e incluso figuró entre los mejores jugadores del torneo, rendimiento que la afición rojiblanca espera siga trasladando a un Guadalajara que todavía busca alcanzar su mejor versión.

Por ahora, tanto Alvarado como el resto del plantel deberán cambiar rápidamente el chip para enfocarse en la Leagues Cup. En la fase de grupos, Chivas enfrentará a rivales de gran nivel como LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders, por lo que necesitará mostrar su mejor futbol si quiere avanzar a la siguiente ronda y pelear por un título internacional.

Antes de su gol, Roberto Alvarado ya había advertido con un gran disparo al travesaño

La motivación de Roberto Alvarado por hacerse presente en el marcador quedó reflejada desde mucho antes de su gol. Minutos antes de empatar el partido, protagonizó una de las mejores jugadas del encuentro con un potente disparo que, pese a salir con su pierna menos hábil, estuvo muy cerca de terminar en las redes, pero terminó estrellándose en el travesaño, anticipando lo que sería su espectacular anotación poco después.