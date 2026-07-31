El atacante del Guadalajara presumió su magia al anotar un golazo de antología para igualar el marcador frente a La Franja.

Chivas se vio sorprendido en el primer tiempo por una desatención que el Puebla supo capitalizar, comenzando el agobio en la portería del portero Ricardo Gutiérrez de La Franja, en donde una obra de arte fue la clave para encontrar el empate momentáneo.

El Guadalajara intentó, intentó y la suerte le jugó en contra, estrellando varias pelotas en el poste; sin embargo, la inteligencia de Roberto Alvarado fue la clave para poder emparejar la pizarra tras un tiro de esquina, en donde cobraron en corto, hizo una finta para perfilarse y sacar un zurdazo que se metió en la portería camotera.

El Piojo se consolidó como el mejor romperredes del Guadalajara al anotar su segunda diana del semestre, por lo que se mete entre los mejores artilleros del futbol mexicano después de su brillante actuación en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.