El cancerbero de la Franja se convirtió en el héroe al minuto 6 de juego al ahogar el grito de gol de los rojiblancos en dos ocasiones en menos de 5 segundos.

Chivas salió con el cuchillo entre los dientes en búsqueda de un triunfo en su visita al Estadio Cuauhtémoc frente al Puebla, en donde el cancerbero de La Franja, Ricardo Gutiérrez, se lució con una doble atajada que ahogó el grito de gol de Roberto Alvarado y de Armando González.

El Guadalajara trató de mover la pelota en múltiples ocasiones, por lo que el Piojo sorprendió con un disparo de media distancia, en donde el portero logró contener el disparo del ’25’ rojiblanco con muchas dificultades tras lanzarse con una sola mano.

Sin embargo, el rebote quedó a merced de la Hormiga, quien trató de empujar la redonda lanzándose de palomita, pero el portero se levantó de inmediato y logró evitar la caída de su marco de forma dramática.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.