El exentrenador del Guadalajara solo tiene palabras de elogios para Armando González pese a la mala racha que vive el delantero, en donde reveló las claves para que vuelva a ser letal frente al área.

José Saturnino Cardozo es uno de los mejores delanteros que ha jugado en la historia del futbol mexicano, convirtiéndose en una leyenda por su alta cuota goleadora durante su paso por el Toluca; sin embargo, sorprendió a propios y extraños por reconocer públicamente su gusto por las cualidades de Armando González de Chivas.

El paraguayo no encendió las alarmas pese a la seguidilla de partidos de la Hormiga sin poder anotar con el Guadalajara, por lo que destapó las claves que debe de trabajar el delantero rojiblanco para sobreponerse a este mal momento, además de asegurar que es solo una mala racha y que continuará maravillando a toda la Liga MX con sus anotaciones.

“La Hormiga es un jugador que me gusta mucho, un jugador que maneja muy bien el área aunque lleva muy poco tiempo jugando. Al final, siempre digo que en el futbol tu no ves la edad, lo que ves es la calidad. En el futbol hay calidad, el que sabe jugar, el que sabe manejar los tiempos y más en esa posición. Es un jugador que siempre está ahí, pero hay momentos en que de repente el 9 se seca y le cuesta hacer goles, pero tiene que tener la tranquilidad de creer en la capacidad goleadora que tiene.

“El chico intuye muy bien la jugada, para mí el goleador debe tener esa intuición, ese olfato de estar siempre en el área y saberse mover en donde tiene que moverse. Coordinar con el compañero en momentos en que no te salen las cosas, salir un poco más del área, buscar el espacio, marcar el pase entre líneas, pero para eso necesita compañeros que le puedan filtrar esa pelota. Un goleador debe tener la tranquilidad de saber que en cualquier momento van a llegar los goles, seguir trabajando, seguir repitiendo.

“Para hacer goles, no es fácil, es lo más difícil en el futbol, pero cuando son jugadores que intuyen, jugadores que manejan bien el área, hay que trabajarlo y repetir. El gol no llega por casualidad, llega porque hay que repetirlo. El goleador depende de la precisión que pueda tener, porque tienen milésimas de segundo para definir y de repente puede pasar que sean 3 o 4 fechas de que no puedan hacer goles, pero deben tener la tranquilidad de creer en su capacidad. Yo creo mucho en ese chico, va a seguir haciendo goles, que va a dar muchas alegrías en el futbol mexicano”, explicó el exentrenador del Rebaño

¿Cómo le fue a José Saturnino Cardozo como entrenador de Chivas?

El paraguayo no es muy bien recordado entre los aficionados del Guadalajara debido a que fue el entrenador elegido por José Luis Higuera para reemplazar a Matías Almeyda; sin embargo, el rendimiento del Rebaño en su gestión fue muy bajo, fracasando en el Mundial de Clubes 2018 quedando en último lugar.

Durante su gestión dirigió un total de 42 partidos, en donde solamente ganó 15 juegos, empató 12 y perdió otros 15, por lo que fue cesado a mediados del Clausura 2019, para cederle su lugar a Tomás Boy, quien llegó de forma interina, pero terminó quedándose en el puesto.

José Saturnino Cardozo se quedó sin empleo por club vinculado con el narco

El entrenador paraguayo estuvo trabajando en el Municipal Liberia, equipo de Costa Rica en donde también estaba el canterano rojiblanco, Érick ‘Cubo’ Torres; sin embargo, salieron a la luz supuestos nexos del propietario del equipo con el crimen organizado, por lo que en el balompié tico se decidió quitarle la certificación al club, impidiéndoles jugar en Primera División, lo que ocasionó la salida del paraguayo.