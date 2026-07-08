Ambos elementos con pasado en el Guadalajara están viviendo momentos de alta tensión por los severos problemas que sufre su club.

Chivas se ha convertido en un semillero de futbolistas desde hace muchos años, en donde uno de los jugadores más destacados de la década pasada fue Érick Torres, quien estaría viviendo momentos de incertidumbre en Costa Rica por la aparente desaparición del club en el que militaba, el Municipal Liberia.

En las horas recientes se ha dado a conocer que la escuadra de Centroamérica habría perdido la licencia para jugar en la Primera División tica debido una vinculación al supuesto narcotraficante, Wilder Eusse Osorio, por lo que ahora tratarían de conseguir una nueva licencia, pero para jugar en la Segunda División de su país.

¿Cómo le iba al Cubo Torres en el Municipal Liberia?

El canterano de las Chivas, Érick Torres, estaba encontrando su segundo aire en el balompié profesional con la escuadra de Costa Rica, en donde debutó en enero del 2026, participando en 18 partidos en donde colaboró con siete goles y una asistencia, por lo que se convirtió en pieza clave para la institución centroamericana.

¿Cómo le fue al Cubo Torres en Chivas?

Érick Torres debutó en el 2011 con el Guadalajara, convirtiéndose de inmediato en la sensación de la Liga MX por su irrupción goleadora, por lo que hasta se le consideró como el sucesor de Chicharito en el Rebaño; sin embargo, no logró mantener ese nivel, por lo que terminó saliendo de la institución.

Para 2015 vivió una segunda etapa en donde se convirtió en una leyenda del chiverío debido a que anotó un doblete contra el Puebla en el Clausura 2015, en donde sus anotaciones valieron la salvación tras los severos problemas porcentuales que registró el Rebaño en esos años.

José Saturnino Cardozo, exentrenador de Chivas, también se vio afectado

José Saturnino Cardozo, quien tiene un pasado en el Guadalajara, actualmente era el timonel de la escuadra del Municipal Liberia; sin embargo, ante los hechos recientes, es prácticamente un hecho que abandonará la institución en búsqueda de un nuevo reto, pese a que recientemente había renovado hasta el verano del 2027.

“La verdad, a mí me encantaría que él se mantenga. Sería muy feliz de que se quedara, pero, honestamente, ¿De dónde sacamos el presupuesto para sostener un cuerpo técnico como ese? Hay que ser responsables con la institución“, declaró Mario Mora, presidente de la escuadra costarricense.