El delantero que mucha gente esperaba de regreso en el Guadalajara ha confirmado en dónde continuará su carrera y será lejos del Rebaño.

Una de las grandes incógnitas que existían en torno a Chivas durante este mercado de fichajes era el futuro del delantero mexico-neerlandés, Teun Wilke, de quien se rumoró que regresaría al Rebaño tras no encontrar regularidad con el Fortaleza de Colombia.

Sin embargo, pese a la ola de rumores en torno a su destino, en las últimas horas se oficializó que el delantero permanecerá en Sudamérica con la escuadra cafetera para el segundo semestre del 2026, en donde tratará de tener una revancha deportiva.

A través de las redes sociales oficiales del Fortaleza de presumieron unas fotografías de la pretemporada que están realizando, en donde apareció una foto de Teun Wilke entrenando con ellos, confirmando que permanecerá integrado con el plantel para el próximo semestre.

¿Por qué se quedó en el Fortaleza y no volvió a Chivas?

La realidad es que el Guadalajara no ha compartido alguna versión oficial sobre la cuestión contractual de Teun Wilke, solamente se supo que se fue enviado a préstamo con el Fortaleza FC, aunque diversas fuentes extraoficiales aseguraban que su sesión duraría solamente seis meses.

No hay que olvidar que Chivas es dueño de la carta del delantero, ya que le renovó a finales del 2025 junto a varios futbolistas juveniles, aunque algunos de ellos ya se marcharon o están en la puerta de salida del club como le sucedió a Yael Padilla y a Eduardo García.

¿Cómo le fue a Teun Wilke con el Fortaleza en su primer semestre?

El delantero que pertenece a las Chivas solamente participó en 11 partidos con el Fortaleza durante el primer semestre del 2026, en donde cinco fueron de titular, seis como relevo, en donde solamente acumuló 595 minutos, en donde no anotó ni un gol.