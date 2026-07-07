Javier Hernández volvió a demostrar la gran relación que mantiene con Armando González tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Luego de que las cámaras captaran el emotivo momento en el que Chicharito consoló a la Hormiga sobre la cancha, el histórico delantero rojiblanco volvió a dedicarle unas palabras públicamente que conmovieron a la afición de Chivas.

Fue a través de sus redes sociales donde Hernández compartió varias fotografías del abrazo que ambos protagonizaron tras la derrota del Tri, además de algunas imágenes de los momentos que compartieron como compañeros en Chivas. Junto a ellas escribió un mensaje lleno de respaldo para el joven delantero: “Gracias Hormi por el cariño. Cabeza arriba que tienes un futuro extraordinario 🇲🇽❤️”, dejando claro que confía plenamente en el futuro del canterano rojiblanco.

Las palabras de Chicharito llegan en un momento complicado para Armando González, quien apenas pudo disputar 14 minutos durante toda la Copa del Mundo y terminó visiblemente afectado tras la eliminación de México. Precisamente por eso, el respaldo de uno de los máximos ídolos en la historia del Guadalajara representa un impulso importante para un futbolista que apunta a convertirse en el referente ofensivo del club y de la Selección Mexicana en los próximos años.

La relación entre ambos ha ido fortaleciéndose desde la llegada de Javier Hernández a Chivas. El veterano delantero ha asumido un papel de mentor para la Hormiga, aconsejándolo tanto dentro como fuera de la cancha, mientras que González nunca ha ocultado la admiración que siente por quien fue uno de sus principales referentes desde niño.

Armando González le había hecho un homenaje a Chicharito durante el Mundial

Durante la Copa del Mundo, Armando González también tuvo un gesto especial hacia Javier Hernández. Al no poder utilizar el dorsal 34 y tampoco el número 9 que ha solicitado portar en Chivas, la Hormiga eligió jugar con el 14, el histórico número que acompañó a Chicharito durante gran parte de su carrera. Posteriormente, el propio delantero confirmó que se trató de un homenaje a su mentor y amigo, dejando en evidencia la admiración y el cariño que existe entre ambos.