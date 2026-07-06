México quedó eliminado de la Copa del Mundo a manos de Inglaterra luego de haber perdido por 3-2 en el Estadio Azteca. En medio de este contexto, salió a la luz un video de Mateo Chávez con su padre.

Ayer por la noche, la Selección Mexicana no pudo hacerle frente a Inglaterra y se despidió de la Copa del Mundo 2026 en los Octavos de Final tras perder por 3-2. Lo que la transmisión oficial no mostró fue el abrazo de Mateo Chávez y su padre, el Tilón, luego de que se hubiese consumado la eliminación.

Sin dudas, uno de los mejores momentos que se vivió con el Tri en las últimas tres semanas se dio en el partido ante Chequia en el Coloso de Santa Úrsula. Allí Luis Romo entre varias piernas checas, pasó el balón para que el Tiloncito anotara un verdadero golazo en el que fue el 1-0 frente a un Matej Kovar.

El domingo, a la Selección Mexicana le quedó grande el partido y no pudo contra una Inglaterra que fue muy efectiva. Uno de los canteranos de Chivas que quedó en el banco de suplentes junto a Armando González fue Mateo Chávez, quien no pudo quitarle el puesto a un Jesús Gallardo que fue imbatible en esa posición.

Imagen generada con ChatGPT.

Lo que la transmisión oficial no mostró fue el abrazo que fue a darle Mateo a su padre, quien estaba acompañando a su hijo en el Estadio Azteca. En el video que circula en redes sociales se abrazan, se dan ánimo y no paran de llorar porque México no pudo avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El festejo del Tilón Chávez por el gol de Mateo ante Chequia

Como decíamos, el partido ante Chequia dio enormes momentos debido a que Mateo Chávez anotó un golazo. Su padre, el Tilón, lo vivió como un hincha más, revoleando la playera y cantando como loco luego de la anotación de su hijo.

Armando González rompió en llanto tras la derrota de México

Tras el silbatazo final, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a un Armando González que de rodillas no paraba de llorar tras quedar eliminado de la Liguilla. Unos segundos después era filmado mientras el Tala lo sostenía y consolaba luego de no haber logrado la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial 2026.