Luis Romo fue una de las piezas clave de México en el Mundial 2026. Consumada la eliminación a manos de Inglaterra, el capitán del Guadalajara dejó un mensaje en redes sociales.

No hay dudas de que la Selección Mexicana se fue con la cabeza en alto luego de haber jugado una enorme Copa del Mundo en territorio nacional. Tras la derrota y eliminación a manos de Inglaterra, Luis Romo rompió el silencio en redes sociales para dejar un conmovedor mensaje a la afición por acompañarlos en este torneo.

En el ciclo de Javier Aguirre, el capitán del Guadalajara comenzó de abajo para ganarse un lugar en la consideración del entrenador del Tri. Es sabido que habló con el Vasco para no ir a la Copa Oro 2025 con el objetivo de bajar de peso. Ya con Gabriel Milito en la dirección técnica del Guadalajara, tuvo un rol más protagónico y se ganó un lugar en la lista final para disputar el Mundial 2026.

En la Copa del Mundo 2026, Luis Romo comenzó en el banco de suplentes y le ganó el puesto a Edson Álvarez en el mediocampo. Frente a Corea del Sur, anotó el 1-0 en el Estadio Akron y contra Chequia le dio el pase de gol a Mateo Chávez para que rompiera el cero en el marcador en un Estadio Azteca que se vino abajo con su anotación.

Ante Inglaterra, buscó marcar la diferencia, pero sus tiros de media distancia fueron forzados y no inquietaron a Jordan Pickford. Consumada la eliminación, el capitán de Chivas rompió el silencio en redes sociales para agradecer a la afición mexicana el apoyo que le dieron a lo largo del Mundial 2026.

Imagen generada con ChatGPT.

“Simplemente gracias por tanto a todo México. Soñamos y disfrutamos juntos… Viva México”, escribió Luis Romo en su cuenta de Instagram, en la que publicó fotografías de su participación en la Copa del Mundo 2026. La publicación fue apoyada por varios jugadores de Chivas, como Fernando González, y de otros clubes como Luis Olivas, Rodolfo Cota, Víctor Guzmán, entre otros.

¿Qué sigue para Luis Romo?

Tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Luis Romo romperá filas para entrar en un periodo vacacional, el cual se proyecta que se extienda hasta el próximo 27 de julio. Por otro lado, se descarta una posible salida del Rebaño Sagrado ya que no se ha reportado algún sondeo de club europeo.