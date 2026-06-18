Luis Romo abrió el marcador para que México le gane 1-0 a Corea del Sur por el Mundial 2026 en el Estadio Akron. El Tri cerca de alcanzar su clasificación a los 16avos de final.

En el Estadio Akron se rompió la tensión debido a que México se pone al frente ante Corea del Sur por el Mundial 2026. Luis Romo abrió el marcador luego de que haya rematado tras una mala salida del portero surcoreano.

A lo largo de toda la semana le llovieron un sin fin de críticas al capitán de Chivas debido a que consideraban que no tenían que presionar con ser favoritos. Por esta razón muchos le pidieron al Rebaño Sagrado que cambie al capitán del equipo.

A pesar de sus declaraciones, Luis Romo no solo es titular en el Estadio Akron frente a Corea del Sur, sino que también abrió el marcador. El capitán rojiblanco marcó el 1-0 luego de una pésima salida de Kim Seunggyu.

Gol de Luis Romo