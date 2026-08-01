El juvenil delantero que era una de las apuestas más importantes de la cantera del Guadalajara se verá obligado a salir de la institución en búsqueda de minutos.

Chivas estaría por dar una de las sorpresas más importantes de todo el torneo al darle salida a Sergio Aguayo en este mercado de fichajes para que se integre a las filas del Deportes Tolima de Colombia en una operación inesperada a préstamo.

El especialista en mercados de fichajes, César Luis Merlo, destapó que el Guadalajara habría tomado la decisión de darle salida al juvenil delantero que le compró al Pachuca hace unos meses para mandarlo cedido y sin opción de compra por un año al balompié sudamericano.

Según el reporte de dicho comunicador que emitió a través del Superdeportivo, es que la razón por la que se decidió darle salida a Sergio Aguayo se debería a que en el redil desean que tome ritmo de competencia, dejando en claro de que sería muy difícil que recibiera la oportunidad de jugar en la escuadra rojiblanca.

Hay que recordar que dentro del plantel del chiverío existen más delanteros que se encontraban por encima de Sergio Aguayo en el gusto del entrenador Gabriel Milito, ya que el titular es Armando González, en donde detrás de él vienen presionando Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Chivas repite la fórmula que usó con Teun Wilke

Hace unos meses, el Guadalajara sorprendió a todos al tomar una decisión similar con el delantero juvenil Teun Wilke, quien se fue prestado al Fortaleza, también de Colombia, en donde el delantero está disputando su segundo semestre en la escuadra cafetera, por lo que se espera que pueda regresar en diciembre a la institución tapatía.

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¿Cuáles jugadores tiene prestados Chivas?

El Guadalajara se ha caracterizado por buscarles acomodo a los jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito, por lo que suelen enviarlos a préstamo a otros clubes tales como Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Fidel Barajas, Diego Ochoa, Francisco Méndez, Gilberto Sepúlveda, Teun Wilke y ahora se sumaría Sergio Aguayo.