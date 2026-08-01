El zaguero del Guadalajara estaría siendo sondeado y pretendido por el equipo que encabeza Pedro Caixinha y se analiza el entablar negociaciones formales con el Rebaño.

El Apertura 2026 ha comenzado y en las próximas horas dará comienzo la Leagues Cup; sin embargo, el mercado de fichajes continúa abierto en el futbol mexicano, por lo que el defensor de Chivas, Miguel Tapias, podría abandonar el redil en los próximos días para marcharse rumbo al FC Juárez.

El zaguero ha quedado completamente olvidado por Gabriel Milito en el Guadalajara, por lo que se han explorado alternativas para encontrarle acomodo en otro club desde hace algunos mercados de fichajes; sin embargo, el equipo de los Bravos estaría demostrando intenciones de contratarlo según reveló el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“Está claro que Micky Tapias no es un jugador tan del agrado del técnico Gabriel Milito. No ha sido titular, sus minutos son reducidos, confía más en otros jugadores como Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, José Castillo, incluso el Oso González o Cotorro González como centrales.

“Desde antes de que arrancara el torneo, él sabía su situación de que estaba en el club porque tiene contrato, que si decidía quedarse era con minutos limitados o nulos. Y su mejor opción era salir. Ha aparecido un nuevo equipo que tiene interés y es el caso de los Bravos de Juárez y ya han puesto el ojo en Micky Tapias.

“Hasta donde sé, las partes todavía están platicando, sin que todavía se hayan puesto de acuerdo o esté la oferta sobre la mesa. El interés está y la gente de Bravos se hay acercado con la gente que representa a Micky Tapias para saber cómo está su situación, lo que pretenden y vamos a ver cómo avanza el tema”, destapó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Miguel Tapias en Chivas?

La directiva encabezada por Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez decidieron incorporar al zaguero canterano del Pachuca como refuerzo para suplir la salida de Jesús Orozco Chiquete rumbo a Cruz Azul de cara al Clausura 2024; sin embargo, el defensor no pudo alcanzar el nivel que se esperaba de él, por lo que su participación ha sido sumamente escasa tras dos años como rojiblanco.