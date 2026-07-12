Chivas debutará el próximo sábado en el Apertura 2026 ante Toluca. En medio de este contexto, Milito le dejó claro su futuro a Miguel Tapias en el Guadalajara.

Mientras se espera que Chivas tenga su debut, el mercado de pases sigue abierto con la posibilidad de que lleguen ofertas por los seleccionados. En medio de este panorama, es sabido que la directiva le busca acomodo a Miguel Tapias, quien ya sabe que con Gabriel Milito tiene el respaldo para entrenar en el primer equipo, pero con la certeza de que va a ser muy difícil que tenga minutos.

Hay dos puntos que vale la pena destacar del técnico argentino. El primero es que es claro y directo con los jugadores. No da vueltas y les dice si cuenta con ellos o no para el campeonato. El segundo es permitirle a cualquier elemento que pueda ayudar desde su lugar si no genera ningún tipo de ruido interno como sucedió con Érick Gutiérrez y Alan Pulido. El claro ejemplo de esto fue con Isaác Brizuela, quien solo vio acción ante Puebla por la gran cantidad de lesionados y para evitar una baja más.

Uno de los jugadores que la directiva de Chivas busca encontrarle acomodo es Miguel Tapias, quien con Gabriel MIlito tuvo su oportunidad en el Apertura 2025. Sin embargo, en el Clausura 2026 vio un puñado de minutos, pero quedó claro que el técnico argentino prefiere al Oso González o a Bryan González en su posición.

Miguel Tapias no entra en planes de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

A su vez, de cara al Apertura 2026, Gabriel Milito le dejó claro cómo lo tiene considerado para el siguiente torneo. No hay que olvidarse que para el duelo contra Correcaminos en Tamaulipas no fue convocado, mientras que ante Leones Negros el timonel rojiblanco directamente no le dio ni minutos. De esta manera, si quedaba alguna duda, es un hecho que el central no va a tener minutos.

Cabe destacar que en esa posición, Chivas cuenta con varios jugadores. De titular se encuentra José Castillo, suplente sería Luis Rey, Diego Campillo, Ángel Chávez. Y si ninguno de ellos termina de cerrar puede meterse a defender a Bryan González, quien fue utilizado para enfrentar a Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026.

¿Por qué Chivas no pudo acomodar a Miguel Tapias?

Antes de que se diera la salida de Gilberto Sepúlveda a FC Juárez, se rumoreó con la posibilidad de que Miguel Tapias salga a Pumas UNAM o de que regresara a Pachuca, club que lo formó. Sin embargo, César Huerta reveló en su canal de YouTube que el principal problema que tiene el Rebaño Sagrado con Micky es que tiene un alto salario. El objetivo de la directiva es bajar la masa salarial de aquellos jugadores que no tienen minutos.