El entrenador del Guadalajara ha decidido sobre el futuro de ambos futbolistas, por lo que están trabajando al parejo con el resto del plantel.

La pretemporada rumbo al Apertura 2026 ya inició; sin embargo, el mercado de fichajes de la Liga MX continúa abierto, por lo que siguen surgiendo nuevas versiones sobre el futuro de varios elementos, en donde destacan Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

Evidentemente ambos futbolistas no son del total agrado de Gabriel Milito que les ha brindado muy pocas oportunidades de jugar; sin embargo, el argentino los mantiene con el resto del plantel y entrenando en Isla de Navidad.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que el entrenador del Guadalajara no tiene impedimento de que permanezcan en la plantilla; sin embargo, seguirán con el mismo rol de suplentes que han tenido durante este año de gestión del sudamericano.

“Es bien sabido que ambos defensas centrales no son tan del agrado del técnico Gabriel Milito, razón por la cual sus minutos se han visto reducidos debido al hecho de que hay jugadores que se desempeñan de mejor manera con respecto a lo que Milito solicita en el terreno de juego.

“En todos los videos que Chivas va subiendo de su pretemporada los hemos visto trabajar con el plantel. Al los dos, tener contrato vigente tienen que presentarse a entrenar con Chivas.

“A Gabriel Milito no le molesta tenerlos, los considera parte del plantel, pero también está claro que su rol va a seguir siendo el mismo: elementos que ingresen de vez en cuando, en ciertos momentos y en ciertas situaciones en los partidos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué ha complicado la salida de Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda de Chivas?

El mismo Jesús Bernal explicó que al ser futbolistas consolidados cuentan con un salario elevado que no cualquier club de la Liga MX es capaz de costear, lo que ha complicado más que puedan encontrar otro equipo para tratar de tener más actividad.