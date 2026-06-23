El juvenil mediocampista del Guadalajara destapó que el argentino sigue presionando a los futbolistas desde esta etapa, pero hay una razón muy importante para ello.

Chivas está realizando su pretemporada en Isla de Navidad con la ilusión al máximo de que este Apertura 2026 sea el semestre en el que se consiga el ansiado título de Liga MX, razón por la que Gabriel Milito estaría exigiéndoles al máximo a cada uno de sus futbolistas.

En una entrevista concedida a Chivas TV, el mediocampista Santiago Sandoval, destapó que el argentino les habría indicado que percibe que cada vez está más cerca el cumplir ese objetivo de ser campeones, por lo que está motivado pidiéndoles el máximo esfuerzo a cada futbolista.

“Él es un profesor muy claro, desde la primera pretemporada que está aquí sigue pidiéndonos el esforzarnos. Sigue pidiendo que los entrenamientos sean a tope y más ahorita que venimos de buenos torneos, de tener una buena ilusión.

“Ha pedido la exigencia al máximo porque cada vez estamos más cerca del objetivo más grande“, declaró el mediocampista en entrevista para Chivas TV.

Santiago Sandoval quiere más minutos en el Apertura 2026

“Obviamente con la ilusión intacta, después de hacer un gran torneo, por ahí no tuve tantos minutos como en los pasados, pero uno siempre viene motivado con lo que venimos haciendo”, declaró el futbolista que brilló en la Liguilla del Clausura 2026.