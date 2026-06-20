David Medrano destapó la adicción que tenía el entrenador desde que estaba en el Guadalajara, por lo que ahora deberá dejarlo por cuestiones de salud.

Una de las noticias que más consternó al futbol mexicano en las horas recientes fue el del problema cardíaco que presentó el exentrenador de Chivas, Fernando Gago, al término de un partido de la U de Chile, en donde afortunadamente estaría fuera de peligro el entrenador argentino.

Sin embargo, el comunicador David Medrano, reveló que los médicos que le atendieron en Sudamérica ya le indicaron que deberá dejar el cigarro por tiempo indefinido, por lo que el comunicador aseguró que Pintita ya consumía muchos cigarros durante su paso por el Guadalajara.

“Vaya susto que se llevó Fernando Gago, extécnico de Chivas y Necaxa, que ahora está en el futbol de Chile como técnico de la U de Chile. Tuvo que ser intervenido de emergencia por un infarto agudo al miocardio.

“Fernando Gago fuma muchísimo, desde la recta final de su carrera tomó el vicio del cigarro y fuma muchísimo. En su paso por Guadalajara lo pudimos constatar y ya le cobró factura (…) Se encuentra en el post operatorio y los médicos le han indicado al técnico que lo primero que tiene que hacer es olvidarse del cigarro por un tiempo importante“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se fue Fernando Gago de Chivas?

La directiva del Guadalajara ya le estaba proponiendo una renovación de contrato; sin embargo, el argentino habría comenzado a dar largas, hasta que se confirmó que Boca Juniors estaba interesado en sus servicios, por lo que dejó botado al Guadalajara para regresarse a Argentina, en donde fracasó y a los pocos meses fue cesado del cargo.