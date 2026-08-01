El prestigiado auxiliar técnico que ha conquistado títulos en la Premier League, podría volver a México después de una gris salida del Guadalajara para colaborar con Rafa Márquez en el Tricolor.

El futbol es un deporte en el que hay que estar lo mejor preparados posibles para poder aprovechar las oportunidades que se brinden, en donde el exelemento de las Chivas, Bernardo Cueva, estaría en negociaciones para dejar al Chelsea y regresar a México, pero con la Selección Nacional junto a Rafael Márquez.

El exelemento del área de Inteligencia Deportiva del Guadalajara se ha ganado un prestigio importante en Europa por su trabajo en cuestiones de táctica fija, por lo que ahora habrían llamado la atención en el Tricolor, sobre todo, por las nuevas dificultades que están registrando para poder concretar las contrataciones de los nuevos miembros del cuerpo técnico.

“La próxima semana llega Rafa Márquez de sus vacaciones en Madrid o no sé dónde esté de vacaciones, pero sé que había ido a Madrid. Llegará a México el 4 de agosto, más o menos, a tratar de definir cuál será su cuerpo técnico porque me dicen que la están sufriendo bastante.

“Se hablaba de Andrés Guardado, pero parece que no viene. Se hablaba de que Alfredo Talavera iba a ser el entrenador de porteros y parece que se está tambaleando también. Hoy la está sufriendo.

“Por ahí me platicaron que están hablando con Bernardo Cueva, el que está en el Chelsea (…) Sé que hay pláticas con él para que sea parte del cuerpo técnico de Rafa. Es una muy buena opción y vamos a ver si se confirma (…) El plan es presentar a Rafa Márquez entre el 10 y el 15 de agosto de manera oficial”, explicó el comunicador Gibrán Araige de TUDN.

¿Por qué se fue Bernardo Cueva de Chivas?

El analista táctico colaboró durante 3 años en el área de Inteligencia Deportiva con el equipo de Chivas, en donde fue parte de los éxitos deportivos obtenidos por el Guadalajara al ser campeón de Liga MX, campeón de Copa MX y campeón de la Concachampions 2018.

Para el 2020, al no recibir oportunidades de trascender con el primer equipo, ya que lo querían como entrenador de la Tercera División, decidió salir a probar fortuna al Brentford, en donde se convirtió en pieza clave para conseguir el ascenso a la Premier League en el 2021. Su arribo al Chelsea se suscitó en el 2024, en donde su nombre fue ganando mayor prestigio a nivel mundial.

“Cuando Bernardo Cueva presentó el proyecto, ya Higuera se había ido, y le correspondió a la dirigencia actual recibirlo, y como respuesta le ofrecieron a Bernardo que se fuera como entrenador de Tercera División a Chivas San Rafael, y empezara a trabajar con los jóvenes. Cueva agradeció y decidió renunciar a Chivas para buscar nuevos horizontes”, reveló en el 2024 el periodista David Medrano.