El exgoleador del Guadalajara aseguró que Armando González debe corregir cuanto antes la falta de gol para que no le perjudique en más en lo anímico, además de que no pueden depender exclusivamente del atacante de 23 años.

Chivas está viviendo un momento complicado en este Apertura 2026 debido a que ha perdido la contundencia que registró en los dos torneos anteriores, por lo que le está costando cada vez más trabajo el ir sumando puntos, en donde sin duda el caso más preocupante es el de Armando González.

La Hormiga ya presume varios meses sin poder anotar un gol, por lo que la presión sobre el juvenil se está incrementando poco a poco, por lo que el exgoleador del Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, admitió que a la larga esa poca puntería puede afectar anímicamente a los futbolistas, además de entender el berrinche que hizo el delantero rojiblanco al salir de cambio, negando que la molestia sea contra Gabriel Milito o el cuerpo técnico.

“Muchas veces el verso es: ‘Qué bueno que las sigue teniendo y que las falle’. Pero en medida de que las tiene y las falla, pierdes confianza. Cada vez, en este equipo, la presión se va incrementando e incrementando. Ahorita es la fecha 3 y te alcanza el discurso de que jugamos como contra FC Juárez, los peloteamos y el equipo es muy reconocible y siguen jugando bien al futbol pese a que lleguen equipos y se le encierren, el equipo tiene muchos argumentos para abrirlos y generar.

“El problema es que se va haciendo esa bolita de nieve con el centro delantero. Aquí, en cuanto a lo individual, es muy importante para la Hormiga el tener calma, eso es madurez. Hay imágenes en donde se nota que sale muy molesto y mucha gente ya lo quiere matar que porque salió molesto con Milito. Yo lo interpreto de que él sale muy molesto con él mismo. En el plano individual me queda claro que el tipo va a trabajar y en cuanto le caiga una, va a lograr destaparse.

“Tiene que haber alguien más que te resuelva ese tema, no puedes depender nada más de la Hormiga. Guadalajara, en la medida en que genera, tiene que encontrar en otros futbolistas que tengan gol y no depender solo de la Hormiga“, explicó el exdelantero en Fox.

¿Desde cuándo no anota un gol la Hormiga González?

El delantero de las Chivas igualó la marca con la que ganó el Campeonato de Goleo en el Apertura 2025 de 12 goles; sin embargo, en el Clausura 2026 no pudo anotar más dianas, ya que su sequía comenzó el 5 de abril tras el empate a dos goles contra Pumas en donde Armando González se lució con un doblete frente a Keylor Navas.

Traducido en minutos, la Hormiga presume una racha de 596 minutos sin poder celebrar un gol con el Guadalajara, hasta este momento; sin embargo, hay que recordar que el atacante no pudo jugar la Liguilla por su llamado a la Selección Mexicana, por lo que tuvo menos oportunidades de seguir jugando con el Rebaño.