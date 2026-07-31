El delantero del Guadalajara hizo una fuerte rabieta tras salir de cambio por Ángel Sepúlveda por la frustración de seguir con la racha sin poder anotar con el Rebaño.

Armando González está viviendo uno de los momentos más complicados de su aún corta carrera como futbolista profesional y se trata de una sequía goleadora que ha comenzado a desesperar al delantero de Chivas, quien sacó su frustración tras ser reemplazado en el partido contra el Puebla.

La Hormiga se mantiene en gran nivel, encontrando espacios para poder generar peligro en las porterías rivales; sin embargo, no ha encontrado la contundencia que le caracterizó durante el año futbolístico anterior en el que marcó 24 goles en la Liga MX, por lo que está cayendo en desesperación.

Al minuto 70 del partido, Gabriel Milito decidió hacer un ajuste y refrescar en la delantera, por lo que sacó del campo a Armando González para cederle su lugar a Ángel Sepúlveda, en donde la cámara de ESPN captó el momento en el que sale del campo, le da la mano al timonel argentino y posteriormente pateó una botella que estaba en el piso, aventando su cinta en clara señal de frustración por no poder anotar por tercera jornada consecutiva en el Apertura 2026.

Hormiga González falló dos claras de gol contra el Puebla

El delantero de las Chivas sigue demostrando su capacidad para encontrarse en la zona ideal para generar peligro, ya que contra Puebla lo demostró en dos ocasiones, la primera al rematar de ‘palomita’ tras un rebote del portero Ricardo Gutiérrez, pero el cancerbero logró rehacerse rápidamente para detener el remate de González.

Unos minutos después, la Hormiga le ganó la espalda a la defensa y quedó mano a mano frente al portero, definiendo de zurda, en donde la pelota se estrelló dramáticamente en el poste, demostrando que la suerte no se encuentra de lado del delantero rojiblanco en este momento.

¿Desde cuándo no anota un gol la Hormiga González?

El delantero de las Chivas igualó la marca con la que ganó el Campeonato de Goleo en el Apertura 2025 de 12 goles; sin embargo, en el Clausura 2026 no pudo anotar más dianas, ya que su sequía comenzó el 5 de abril tras el empate a dos goles contra Pumas en donde Armando González se lució con un doblete frente a Keylor Navas.

Traducido en minutos, la Hormiga presume una racha de 596 minutos sin poder celebrar un gol con el Guadalajara, hasta este momento; sin embargo, hay que recordar que el atacante no pudo jugar la Liguilla por su llamado a la Selección Mexicana, por lo que tuvo menos oportunidades de seguir jugando con el Rebaño.