El timonel del Guadalajara fue sacado de sus casillas después de una pregunta de un integrante de la prensa, en donde se puso en duda el rendimiento que ha tenido el Rebaño en los partidos recientes.

Chivas sigue presumiendo un estilo de juego vistoso y ofensivo sin importar el adversario; sin embargo, la falta de contundencia le ha complicado el registrar mejores resultados en este arranque del Apertura 2026, en donde registró un empate contra el Puebla, en donde Gabriel Milito consideró como un mal resultado.

Sin embargo, en plena conferencia de prensa, el entrenador argentino registró una discusión con un reportero que le cuestionó sobre el nivel que ha demostrado el Guadalajara en este semestre, minimizando el buen trabajo que se viene realizando desde hace casi un año, por lo que el timonel rojiblanco encaró al comunicador y hasta le lanzó preguntas, insinuando que no tiene el conocimiento para analizar el rendimiento de un partido.

“Preguntas tendenciosas. Yo a la gente no le tengo que pedir nada, porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón. El problema no es la gente, el problema muchas veces son ustedes (los reporteros), que con esas preguntas tendenciosas van generando.

“¿A usted le pareció que el partido anterior, Chivas no mereció ganar? ¿Uno a cero sobre el final o mereció ganar antes? ¿Hoy considera que el empate es justo? ¿El equipo se vio mal el partido anterior? ¿Se vio mal el partido de hoy o sigue con la línea que viene trayendo desde el último campeonato e inclusive el primer campeonato?

“Lo más fácil es analizar el resultado, porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande y muchas veces ese conocimiento no está. ¿Entonces qué hacemos? Si ganamos, bien. Si empatas o pierdes, como somos Chivas tienes que ganar todos los partidos. Bueno, no sé qué le faltó.

“El comportamiento fue exactamente el mismo que los partidos que ganamos por goleada el año pasado por 3 a 0 o 4 a 0. Es lo mismo, nada más que en aquella oportunidad llegábamos y metimos goles, que es fundamental“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Las estadísticas del Chivas vs. Puebla según OPTA

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.