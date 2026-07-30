El Guadalajara fue atacado durante toda la semana; sin embargo, nada de eso importará si el equipo de Gabriel Milito consigue los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc.

Chivas recuperó la memoria y volvió a dar esbozos de su mejor versión futbolística y lo más importante, se reencontró con la victoria la jornada anterior frente a los Bravos de Juárez, por lo que ahora la obligación del Rebaño de Gabriel Milito es mejorar lo mostrado hace unos días, pero ahora en calidad de visitante frente al Puebla.

El Guadalajara sigue dejando gratas impresiones, con dominio del balón, con transiciones rápidas de defensa a ataque, con variantes por las bandas y por el centro, por lo que se espera que repliquen dicho performance en su visita al Estadio Cuauhtémoc.

Cabe mencionar que el chiverío estará en el ojo del huracán después de que la prensa amarilla quiere hacer ver a los rojiblancos como los “malos” o los “enemigos” de la Liga MX por negarse a prestar a cuatro de sus futbolistas debido a que estaba muy próximo el partido frente al Puebla.

Sin embargo, somos más de 40 millones de aficionados de Chivas respaldamos ABSOLUTAMENTE la decisión de la directiva de no prestarse a los jueguitos de Mikel Arriola y compañía, ya que nos obligaron a “renunciar” al título de Liga MX hace unas semanas y ahora quieren seguir exponiendo a los jugadores del Rebaño a una posible lesión.Como aficionados del Guadalajara, nuestra prioridad es nuestro club, no que las televisoras y altos mandos se embolsen más millones de dólares.

Y hablando de más millones para unos cuantas personas, hay que recordar que este partido contra el Puebla será crucial para poder afrontar con mayor tranquilidad el parón en el Apertura 2026 para ir a visitar a los clubes de la MLS para una edición más de la Leagues Cup. ¿Y de qué sirve esta competencia? Pues para seguir exprimiendo las carteras de los compatriotas mexicanos que radican en Estados Unidos.

Ahora, deseamos que sea una semana perfecta, en la que Chivas derrote al Puebla y que los pseudoperiodistas sigan rabiando por no saber ni cómo demeritar el grandioso trabajo que está orquestando en las entrañas del Rebaño Sagrado desde Amaury Vergara, Alejandro Manzo, Javier Mier, Luis Piñón, Gabriel Milito, cuerpo técnico y toda la plantilla de jugadores.

¿Cuáles son los últimos 10 antecedentes de Chivas contra Puebla?

El Guadalajara ha vivido momentos de alta tensión con el Puebla durante los años recientes, en donde de los últimos 10 enfrentamientos, el Rebaño ha ganado seis, por un empate y tres triunfos de La Franja; sin embargo, los camoteros se impusieron en un duelo de Repechaje en el Apertura 2022 en penaltis, siendo el partido más importante de esta rivalidad en los años recientes.

Sin embargo, en producción ofensiva el chiverío es amo absoluto, ya que en esa decena de partidos, los tapatíos han anotado un total de 17 goles, mientras que los poblanos han celebrado en ocho ocasiones.

Posible alineación de Chivas contra Puebla

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

Diego Campillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla por la jornada 3 del Apertura 2026?

El próximo partido del Guadalajara que corresponde a la jornada 3 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc contra el Puebla, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.