Chivas logró imponerse sin problemas ante FC Juárez por la jornada dos del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras el partido, Pedro Caixinha advirtió implícitamente a la Liga MX sobre el juego del Guadalajara al señalar que le sorprendió cómo Gabriel Milito los tiró hacia atrás con la movilidad de sus tres mediocampistas interiores.

Sin duda, el Rebaño Sagrado mostró algunas falencias defensivas y le faltó contundencia para abrir rápidamente el marcador. Sin embargo, el estilo de juego se encuentra igual de aceitado que en el Clausura 2026 y, ante un rival incómodo, se logró una victoria necesaria y merecida gracias a la anotación de Roberto Alvarado.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Pedro Caixinha felicitó a Chivas por llevarse los tres puntos ante su equipo. A su vez, implícitamente el entrenador portugués advirtió a los futuros rivales del Guadalajara al señalar que fue sorprendido por la movilidad que le dio a sus mediocampistas interiores en el Gigante de Zapopan.

Pedro Caixinha habló post partido. (Foto: IMAGO7)

“Creo que fue un partido que Chivas termina siendo superior, termina termina ganando y por eso hay que felicitarlos. Pero creo que hay que felicitar mucho más a nuestro equipo en relación a lo que fue la capacidad de sufrimiento y la concentración táctica y competitiva que tardó hasta el minuto 95. Yo creo que Chivas nos sorprendió un poquito desde el inicio en términos de lo que es la salida. Tiene una construcción en 3 + 2, pasarán a tener una construcción en 3 + 1 poniendo, tres interiores con mucha más movilidad, con mucho más capacidad de tener el balón y eso nos empujó un poco hacia atrás”, expresó en conferencia de prensa.

¿Por qué Chivas sorprendió a FC Juárez?

A diferencia de otros partidos, Gabriel Milito no pudo contar con Omar Govea, por lo que puso en su lugar a Brian Gutiérrez. Sin embargo, el mexicoamericano jugó metros más arriba y casi en la misma línea que Jordan Carrillo, quien era un peligro con la posibilidad de tiro de larga distancia. A ellos hay que sumar a un Roberto Alvarado que no jugó por la banda derecha, sino que lo hizo de interior retrocediendo para encontrarse con el balón. Desde allí, el Guadalajara tenía tres opciones para crear juego, disparar o encarar.

Encuesta ¿Está de acuerdo con lo que dijo Pedro Caixinha sobre las Chivas de Gabriel Milito? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Pedro Caixinha sobre las Chivas de Gabriel Milito? Sí No Ya votaron 2 hinchas

Por otro lado, con Luis Romo la mayoría de las veces como último hombre y Fernando González para pelear en la recuperación, Chivas no solo llegaba con Bryan González o Richard Ledezma, sino que también con José Castillo y Daniel Aguirre. De esta manera, el Rebaño Sagrado arrinconó a los Bravos y sin dejar marcas claras.