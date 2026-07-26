La temporada 2025-2026 volvió a dejar a Chivas sin títulos, pero con la seguridad de tener un equipo competitivo. Ayer la Liga MX premió a tres jugadores rojiblancos en el Balón de Oro.

El Guadalajara jugó un enorme partido y se quedó con los tres puntos ante FC Juárez por la jornada dos del Apertura 2026. Tras el encuentro en el Estadio Akron, la Liga MX dio a conocer los ganadores del Balón de Oro 2025-2026 en el que Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Bryan González fueron premiados.

No hay duda de que Gabriel Milito elevó la vara de un Rebaño Sagrado que es claro candidato a pelear por el título en el presente torneo. Para tener este estatus fue necesario que el Rebaño Sagrado con sus armas fuera a pelear de igual a igual ante adversarios con plantillas millonarias.

Chivas logró ayer su primera victoria en el Apertura 2026 luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en la jornada del sábado, la Liga MX confirmó los diferentes ganadores del Balón de Oro 2025-2026.

Brian Gutiérrez fue el novato del año

Sin duda, una de las grandes apariciones en el Clausura 2026 fue la de Brian Gutiérrez, quien con un puñado de entrenamientos se ganó la confianza de Gabriel Milito para ser titular. A su vez, con menos de un campeonato en el Guadalajara fue convocado a disputar la Copa del Mundo 2026 con México. Tras su enorme aparición la Liga MX confirmó que el mediocampista rojiblanco era el novato del año.

Efraín Álvarez el mejor gol del año

Uno de los jugadores que alegró a toda la afición que llegará a Chivas para el Apertura 2025 fue sin dudas Efraín Álvarez, quien rechazó a América por ser chivahermano. En aquel inicio anotó un golazo de tiro libre ante Tijuana que fue clave para la épica remontada tras ir perdiendo 3-0 en el primer tiempo.

Bryan González el mejor lateral del año

La salida de Mateo Chávez de Chivas llenó de orgullo porque fue vendido a AZ Alkmaar de Países Bajos, pero había dudas sobre su reemplazante. Bryan González llegó con una sonrisa proveniente de Pachuca, se puso la playera rojiblanca y no paró de rendir. Ayer la Liga MX confirmó que fue uno de los premiados del Balón de Oro 2025-2026 tras ser considerado el mejor lateral izquierdo del balompié mexicano.