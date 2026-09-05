Aunque los mercados de fichajes en prácticamente todo el mundo están llegando a su cierre, Chivas ya vive en un constante seguimiento desde Europa debido a la gran cantidad de jugadores talentosos que tiene en su plantilla y Fuerzas Básicas. Ahora, a pocas horas del partido de la Jornada 7 ante Atlético de San Luis, el mundo parece haber puesto nuevamente sus ojos sobre uno de los grandes proyectos del Guadalajara: Hugo Camberos.

La asistencia de Hugo Camberos contra Pachuca acumula millones de vistas en todo el mundo

Hugo Camberos volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes talentos de la cantera rojiblanca. Su espectacular asistencia contra Pachuca, en la que dejó atrás a varios rivales con una impresionante secuencia de regates antes de servir el balón para el gol de Roberto Alvarado, se hizo viral en redes sociales y comenzó a ser compartida por cuentas de futbol de diferentes partes del mundo. La jugada ya acumula millones de reproducciones y ha provocado que aficionados extranjeros se pregunten quién es el joven extremo de Chivas, pidiéndolo para sus equipos.

Diego Campillo confiesa las indisciplinas que provocaron su salida del Guadalajara a Mineros

Diego Campillo también fue protagonista de las noticias de Chivas después de revelar detalles desconocidos sobre su primera salida del club. El defensor confesó que durante su etapa como juvenil en Tapatío cometió varias indisciplinas que provocaron que fuera descartado y enviado a Mineros de Zacatecas. Aquella experiencia le sirvió para hacer una profunda autocrítica, cambiar sus hábitos y regresar posteriormente al Guadalajara con un compromiso completamente diferente.

Diego Ochoa vive un decepcionante momento en Necaxa, a pesar de ser una de las promesas de Chivas y el futbol mexicano

Diego Ochoa tenía que regresar a Chivas después de finalizar su préstamo con FC Juárez, pero el propio futbolista pidió a la directiva rojiblanca salir nuevamente cedido y terminó incorporándose al Necaxa. Sin embargo, su comienzo de torneo ha sido complicado, pues de acuerdo con las estadísticas de Transfermarkt, el canterano del Guadalajara no ha sumado minutos con el primer equipo de los Rayos ni siquiera con la Sub-21. Ochoa sí fue convocado con la Selección Mexicana Sub-23 para disputar los Juegos Centroamericanos, pero después de regresar a su club tampoco ha conseguido tener participación.

Diego Ochoa entrenó con la Selección Mexicana.

Chivas Femenil aplasta al Atlas en el Clásico Tapatío 0-4 en el Estadio Jalisco

Chivas Femenil llegó al Clásico Tapatío con la presión al máximo después de sufrir dos derrotas consecutivas en el Apertura 2026, por lo que estaba obligada a reaccionar frente al Atlas. Y las rojiblancas respondieron de la mejor manera posible, pues consiguieron una contundente victoria por 0-4 en el Estadio Jalisco gracias a los goles de Jasmine Casarez, Denise Castro y un doblete de Licha Cervantes. De esta manera, el Guadalajara demostró quién manda en la ciudad y recuperó la confianza después de su complicado momento reciente.

Alan Mozo no cae en las trampas de una entrevista y demuestra su agradecimiento con Chivas

Alan Mozo también dejó una muestra de inteligencia fuera de la cancha durante una entrevista concedida a TUDN. El futbolista fue cuestionado sobre distintos temas y recibió preguntas con las que aparentemente se buscaba que enalteciera a Cruz Azul por encima de clubes como Pumas, Chivas o Pachuca, además de intentar que hablara sobre una posible llegada al América. Sin embargo, el lateral rojiblanco no cayó en ninguna de las trampas y respondió con madurez, dejando claro que está agradecido con Chivas y evitando entrar en polémicas innecesarias.