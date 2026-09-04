Diego Campillo volvió a Chivas siendo un jugador muy maduro y con objetivos claros. Ahora, explicó cómo se comprometió con el equipo.

Diego Campillo se ha convertido en uno de los jugadores importantes para el Guadalajara desde su regreso en el Apertura 2025. Si bien la fuerte competencia interna ha provocado que no siempre tenga las oportunidades que se esperarían, el central rojiblanco ha demostrado en cada partido el enorme compromiso que tiene con Chivas, dejando el máximo cada vez que le toca defender la camiseta dentro de la cancha.

Sin embargo, esto no siempre fue así. El propio Campillo confesó en el podcast de Fernando Quirarte que durante su etapa como juvenil en Tapatío cayó en varias indisciplinas que provocaron que fuera descartado del equipo y enviado a Mineros de Zacatecas. Fue precisamente en ese momento cuando tuvo la oportunidad de hacer una fuerte autocrítica y darse cuenta de que ese no era el camino que quería para su carrera, por lo que decidió cambiar sus malos hábitos y comenzar a tomarse mucho más en serio su profesión.

Después de haber salido dos veces del Guadalajara, Campillo regresó con un enorme compromiso y dejó claro precisamente con el Sheriff que esta nueva etapa es completamente diferente. El defensor aseguró que quiere dedicarse de lleno a Chivas y que sus objetivos profesionales, al menos por el momento, están relacionados únicamente con el club. Una postura que refleja la importancia que tiene para él aprovechar esta segunda oportunidad y consolidarse definitivamente con el Rebaño.

Una de las declaraciones que más llamó la atención de la afición rojiblanca fue cuando Campillo reconoció que le gustaría convertirse en capitán de Chivas. Actualmente, ese puesto parece tener un dueño prácticamente inamovible en Luis Romo, quien además curiosamente también protagoniza una competencia interna con Campillo por un lugar en el terreno de juego, pues ambos cuentan con cualidades que les permiten desempeñarse en posiciones similares y aportar tanto en labores defensivas como en la salida del equipo.

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Lo que más destaca de sus palabras es que, aunque Diego Campillo también dejó claro que sí le gustaría jugar algún día en el futbol europeo, su prioridad en este momento es únicamente el Guadalajara. Por ello, al menos por ahora, la afición rojiblanca no tendría que preocuparse por una posible salida del central, quien parece estar completamente enfocado en consolidarse con Chivas y cumplir los objetivos que se ha planteado con el club.

Diego Campillo fue nombrado el mejor central por derecha de toda la Liga MX

El compromiso de Campillo también se ha visto reflejado dentro de la cancha, al grado de que fue reconocido como el mejor central por derecha de toda la Liga MX en un análisis estadístico del Apertura 2026. El reconocimiento confirma que, pese a la competencia interna y a los distintos momentos que ha atravesado desde su regreso, el futbolista de Chivas ha conseguido colocarse entre los defensores más destacados del futbol mexicano.