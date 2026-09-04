Chivas puede presumir de tener una de las mejores canteras de México, pues no solo ha sido capaz de producir una enorme cantidad de futbolistas, sino también de formar jugadores con un talento especial. En los últimos meses, Hugo Camberos se ha convertido en uno de los grandes nombres de las Fuerzas Básicas rojiblancas, llamando la atención tanto en México como en Europa gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar peligro en el último tercio.

Ahora, el canterano rojiblanco volvió a ponerse en los ojos del mundo gracias a la espectacular asistencia que consiguió el sábado pasado ante Pachuca. Camberos recibió el balón y comenzó una impresionante secuencia de regates en la que fue dejando atrás a varios futbolistas de los Tuzos, quienes nunca lograron descifrar qué movimiento realizaría a continuación. Finalmente, encontró a Roberto Alvarado, quien había ingresado como cambio y solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para completar la jugada.

La jugada no pasó desapercibida y durante las últimas horas diversas cuentas dedicadas al futbol alrededor del mundo han tomado el video para elogiar las cualidades de Hugo Camberos acumulando, al momento de escribir esta nota, casi 5 millones de vistas. Algunos usuarios incluso reconocieron que, aun viendo la repetición, son incapaces de predecir qué hará el juvenil de Chivas cuando comienza a encarar y utilizar sus regates. Otros se preguntaron dónde juega, mientras que algunos más directamente pidieron al canterano rojiblanco para sus propios equipos.

Incluso, una cuenta llegó al extremo de publicar que Manchester United ya había fichado a Hugo Camberos. La información fue rápidamente desmentida y todo apunta a que se trató simplemente de una publicación falsa, pero el episodio terminó provocando todavía más atención alrededor del futbolista de Chivas. Y aunque ese supuesto fichaje no es real, cada vez parece más claro que Camberos podría dar el salto al futbol europeo más temprano que tarde si mantiene esta evolución.

Por ahora, Hugo Camberos apunta a mantenerse como titular en Chivas mientras Bryan González no se encuentre recuperado al 100 por ciento de su lesión. Esta situación representa una oportunidad importante para el juvenil, quien tendrá que aprovechar cada minuto que Gabriel Milito le entregue para seguir demostrando su capacidad y ganarse cada vez más protagonismo dentro del primer equipo. Si mantiene el nivel mostrado recientemente, incluso podría comenzar a pelear seriamente por una titularidad más allá de la ausencia de Bryan.

El cambio de actitud de Hugo Camberos que lo hizo tener más minutos con Gabriel Milito

Aunque Hugo Camberos nunca se ha caracterizado por ser un futbolista problemático, el periodista César Huerta reveló un detalle que habría sido determinante para que el canterano rojiblanco comenzara a recibir más oportunidades con Gabriel Milito. De acuerdo con esta versión, Camberos se habría mostrado más abierto a jugar fuera de su posición natural, el extremo, algo que le permitió ampliar las posibilidades de ser utilizado. Esto habría sido especialmente valorado por Milito, quien ha demostrado que le gusta contar con futbolistas capaces de desempeñarse en varias posiciones y adaptarse a las necesidades de cada partido.