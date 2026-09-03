La competencia en Chivas es tan intensa, que a pesar de ser elegido el mejor en su posición, podría ir a la banca.

La competencia interna en Chivas es sumamente intensa, al grado de que varios jugadores, incluso aquellos que han demostrado ser excelentes en su posición, tienen que competir constantemente por un lugar dentro del once titular. Bajo el mando de Gabriel Milito, la lucha ya no solamente es por ser titular, sino incluso por conseguir minutos de juego en un plantel con varias alternativas de calidad.

Uno de los mejores ejemplos es Diego Campillo. El canterano rojiblanco comenzó la era de Gabriel Milito como titular indiscutible, pero una fractura en el pie lo obligó a perder su puesto ante Daniel Aguirre. Posteriormente, Campillo volvió a tener oportunidades debido a la baja de Luis Romo y, ahora, una lesión de Dani Aguirre le abrió nuevamente la puerta para convertirse en titular y demostrar que puede competir por un lugar importante en el equipo.

Y todo parece indicar que Campillo está aprovechando esta nueva oportunidad de la mejor manera. Gracias a las actuaciones que ha tenido durante el actual torneo, la cuenta especializada en análisis deportivo Statisticks lo incluyó en el 11 ideal del Apertura 2026 como el mejor central por derecha de toda la Liga MX. Un reconocimiento estadístico que pone en evidencia el gran nivel que ha mostrado el futbolista del Guadalajara cada vez que ha recibido la confianza de Milito.

Esta situación abre un interesante debate para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, pues tendrá que tomar una decisión importante sobre quién debe ser el titular en esa zona de la defensa. Luis Romo parece inamovible como líbero, mientras que José Castillo prácticamente tiene asegurado el puesto como central por izquierda, posición en la que ha brillado desde su llegada al Guadalajara. Con esos dos lugares prácticamente definidos, la pelea por el puesto restante promete ser una de las más interesantes del plantel.

Tomando en cuenta que Daniel Aguirre parecía haberle ganado la titularidad a Campillo antes de sufrir su desafortunada lesión hace unas semanas, no sería extraño que el estratega rojiblanco decidiera devolverle su lugar una vez que esté disponible, incluso a costa de mandar nuevamente al canterano a la banca. Sin embargo, esto tendría una particularidad: significaría dejar como suplente al que, al menos estadísticamente, es considerado el mejor central por derecha de la Liga MX durante lo que va del Apertura 2026.

La lesión de Daniel Aguirre aún no sana al 100% y en Chivas no quieren apresurarlo

Daniel Aguirre todavía no se encuentra recuperado al 100% de la lesión muscular que sufrió, razón por la que en Chivas prefieren no apresurar su regreso a las canchas. El cuerpo técnico quiere asegurarse de que el mediocampista esté completamente disponible antes de devolverle la actividad, especialmente para evitar una recaída que pueda terminar alargando todavía más su ausencia. Mientras tanto, Diego Campillo tiene una nueva oportunidad para convencer a Gabriel Milito de que merece conservar la titularidad.