Chivas se enfrentará a Pachuca este sábado por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido que tendrá como uno de sus principales atractivos el reencuentro con Alan Mozo, quien actualmente defiende a los Tuzos aunque su carta todavía pertenece al Guadalajara. Mientras tanto, fuera de la cancha, los cambios que prepara la Liga MX también podrían afectar directamente al Rebaño Sagrado, aunque Amaury Vergara estaría dispuesto a defender los intereses del club.

Chivas sería el gran perdedor en la centralización de derechos televisivos, Amaury Vergara se opondría

La Liga MX lleva tiempo trabajando en la posibilidad de centralizar los derechos de transmisión para venderlos de manera conjunta, siguiendo un modelo similar al que utilizan competencias como la Premier League y LaLiga. Sin embargo, Chivas podría ser uno de los grandes perjudicados, pues actualmente recibe alrededor de 20 millones de dólares anuales de Prime Video solamente por sus derechos para México, además de otros ingresos relacionados con la venta de productos oficiales del club a través de Amazon, negocio que Amaury Vergara no estaría dispuesto a perder.

Amaury Vergara no quiere perder en las negociaciones.

César Huerta culpó al Anderlecht de su fracaso en Europa tal como culpó a Chivas

César Huerta volvió a utilizar un discurso muy similar al que empleó cuando salió de Chivas para explicar su regreso a México después de apenas una temporada con el Anderlecht. El futbolista aseguró que el club belga le cerró las puertas, lo separó del grupo y le hizo pasar semanas complicadas, argumentos que inevitablemente recuerdan a las críticas que hizo contra el Guadalajara cuando dejó el equipo rumbo a Pumas.

Alan Mozo no le cierra las puertas a volver a Chivas, pero asegura estar comprometido con Pachuca

Alan Mozo no descartó la posibilidad de regresar a Chivas en el futuro, aunque por ahora está completamente enfocado en defender a Pachuca. El lateral enfrentará por primera vez al Guadalajara desde que salió a préstamo y, aunque su contrato con el Rebaño Sagrado termina a finales de 2026, dejó claro que afrontará el partido con la máxima seriedad y profesionalismo para ayudar a los Tuzos.

Para Alan Mozo es especial enfrentar a Chivas.

Hugo Camberos por fin se adaptó a lo que Gabriel Milito le pidió y por eso está teniendo más oportunidades

Hugo Camberos comenzó a recibir más oportunidades con Gabriel Milito después de aceptar salir de su zona de confort. De acuerdo con el periodista César Huerta, al canterano rojiblanco le había costado adaptarse a las exigencias del entrenador argentino porque estaba acostumbrado a jugar por fuera, principalmente como extremo. Sin embargo, ahora ha mostrado mayor disposición para ocupar distintas posiciones y llegó a decirle al técnico: “sí, colóqueme donde quiera”, incluso siendo probado como doble nueve durante la pretemporada.

Desde Grecia, Armando González tiene un emotivo gesto con el pequeño aficionado que lloró su salida

Armando González no se olvidó de los aficionados de Chivas pese a encontrarse ya en Grecia. Después de que se hiciera viral la reacción del pequeño Noah, quien lloró al enterarse de que la Hormiga dejaría el Guadalajara para jugar con Olympiacos, el delantero quiso tener un detalle especial con él y su familia. Su hermana se puso en contacto con la mamá del niño para hacerle llegar un muñeco tejido a mano de Armando con el uniforme rojiblanco y una tarjeta firmada por el propio futbolista, demostrando una vez más el cariño que mantiene por la afición que lo acompañó durante su etapa en Chivas.